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Денис Ивашин: После ЧМ по футболу Россия может атаковать Украину и Беларусь

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  • 8.05.2018, 7:48
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ФОТО: RACYJA.COM

Чего ждать от очередного президентского срока Путина, который начался 7 мая?

Многим тревожно, так как на выборах он пообещал своему электорату новые победы, но вряд ли они будут, когда экономика находится в таком упадке.

Агрессивных действий можно ожидать после июньского чемпионата мира, который пройдет в России. Редактор белорусской службы сообщества «InformNapalm» Денис Ивашин в интервью «Белсату» отмечает, что Москва уже сформировала наступательные линии на Беларусь и прежде всего на Украину.

Впрочем, наиболее вероятно, что масштабная война может начаться после запуска газопровода «Северный поток-2», говорит эксперт.


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