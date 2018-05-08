Минчане: А что можно купить на белорусский рубль?6
- 8.05.2018, 8:00
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Золотовалютные резервы Беларуси – фейк.
Некоторые СМИ сообщили о «хорошей новости» с финансового фронта. По крайней мере, на первый взгляд: золотовалютные резервы в апреле выросли более чем на $ 40 млн. Золотой запас – это подушка безопасности, но можем ли мы чувствовать себя в безопасности?
«Белсат» обратился к прохожим на улицах Минска:
«Я ему вообще не доверяю. А что можно на белорусский рубль купить?»
«Очень сомневаюсь в стабильности рубля»
«Сомневаюсь, что рублю что-то поможет», - отвечают люди.
Специалисты также отмечают, что большая часть резервов уйдет на погашение огромного внешнего долга Беларуси.