Минчане: А что можно купить на белорусский рубль? 6 8.05.2018, 8:00

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Золотовалютные резервы Беларуси – фейк.

Некоторые СМИ сообщили о «хорошей новости» с финансового фронта. По крайней мере, на первый взгляд: золотовалютные резервы в апреле выросли более чем на $ 40 млн. Золотой запас – это подушка безопасности, но можем ли мы чувствовать себя в безопасности?

«Белсат» обратился к прохожим на улицах Минска:

«Я ему вообще не доверяю. А что можно на белорусский рубль купить?»

«Очень сомневаюсь в стабильности рубля»

«Сомневаюсь, что рублю что-то поможет», - отвечают люди.

Специалисты также отмечают, что большая часть резервов уйдет на погашение огромного внешнего долга Беларуси.