«Милиции мало места, они и сюда лезут»: жители улицы Сердича протестуют 5 8.05.2018, 8:07

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Люди возмущены тем, что вместо садика и школы власти решили построить здание для прокуратуры, милиции и ГАИ.

Во дворе на улице Данилы Сердича пока еще можно увидеть крупные деревья: цветут каштаны, листья кленов набирают силу. Но уже совсем скоро благодаря чиновникам из Минского горисполкома этого великолепия не станет. Двор обнесли забором: застройщики начали зачистку зеленой зоны, сообщает «Белсат».

В густонаселенном Фрунзенском районе переполнены школы и садики, не хватает детских площадок. Но вскоре здесь должно появиться новое здание для прокуратуры, милиции и ГАИ, вместе с парковками. Возмущению местного населения нет границ, так как совсем недалеко, на Кальварийской, есть милиция.

«Здесь детям играть негде. Отремонтируйте, сделайте садик. Милиция же на Кальварии! Такое владение у них большое! Мало места для них, они сюда лезут!», – говорит местный житель.

«Как бы ни противостоял район, стали возводить данное здание. В детских садах, мы вот тут ходим, – по тридцать человек в группе. Группы маленькие по размеру, и детишкам развернуться негде», – объясняет жительница Фрунзенского района.

Соседей в погонах здесь видеть не хотели, а потому борьба населения против уплотнения длилась несколько лет. Сбор подписей, обращения в государственные учреждения… Дошли даже до администрации Лукашенко! Но усилия оказались напрасны: Мингорисполком утвердил строительство.

«Постепенно микрорайон, который был спроектирован для того, чтобы здесь жили люди в таком большом количестве (около 10 000 человек. – Прим. ред.), становится непригодным для жизни. Здесь будет тяжело жить людям пожилым, людям, у которых болезни, связанные с легкими», – говорит общественный активист Игорь Иванов.

Можно ли еще спасти дворовую территорию вместе с деревьями, кустами и газонами? Борец за права горожан Денис Кобрусев говорит, что если уже поставили строительный забор, шансов почти нет.

«Противной стороной выступают государственные органы, особенно такие, как Министерство внутренних дел и прокуратура. Органы, которые должны следить за законностью, куда идут многочисленные жалобы на нарушение законодательства, вряд ли будут реагировать против своих интересов», – считает координатор «Города для горожан» Денис Кобрусев.

Несмотря на то, что Минск знает позитивные примеры борьбы с уплотнением, жители улицы Данилы Сердича пока испытывают поражение. Они еще собираются подавать заявки на пикеты. А тем временем их дворовая территория становится закрытой зоной.