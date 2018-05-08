Серж Танкян: В Армении произошла красивая революция 8.05.2018, 8:18

Весь мир смотрит на армянский народ как на положительный пример.

Вчера вечером в Ереван прибыл американский рок-музыкант армянского происхождения, фронтмен всемирно известной рок-группы System of a Down Серж Танкян, сообщает azatutyun.am.

В аэропорту Танкяна встретил лидер протестного движения, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян.

Танкяну и Пашиняну устроили теплый прием и в аэропорту, и по дороге на площадь Республики, где должен был состояться митинг. Тысячи граждан встречали их цветами, хлебом и солью, тортами и фейерверкаим. Несколько раз им пришлось остановиться и пообщаться с людьми, которые не скрывали своего восторга и радости.

Уже выступая на митинге на площади Республики, посвященном его прибытию в Армению, Серж Танкян поприветствовал собравшихся и поздравил движение с победой.

«Мой дорогой победивший народ нашей новой, независимой и счастливой Армении. Извините, что я немного физически опоздал на эту красивую революцию. Но поверьте, что все эти две-три недели я душой был здесь, с вами. И не только я, но и все армяне Диаспоры. Хочу поблагодарить вас за то, что вы своими мирными протестами смогли создать родину, которой может гордиться армянская нация. Теперь весь мир смотрит на вас как на положительный пример. Песнями, танцами и улыбками вы достигли своей цели. На протяжении многих лет мир знал нас по Геноциду, землетрясению и войне. Но теперь этим движением вы подняли рейтинг всего армянского народа», - сказал Танкян.

«Я как и вы на протяжении многих лет мечтал об этом дне и сейчас горд стоять рядом с вами», - добавил музыкант, затем исполнив песню «Бари арагил» («Добрый аист»).

Напомним, что всемирно известный рок-музыкант в последнее время регулярно выступал с обращениями в связи с разворачивающимися в Армении внутриполитическими событиями, приветствуя народное движение. В одном из своих посланий Серж Танкян пообещал в скором времени приехать в Армению.

В свою очередь, Никол Пашинян, выступая перед собравшимися на митинге, сообщил, что выдвинут только один кандидат на пост премьер-министра, «и этот кандидат выдвинут вами».

Он также сообщил, что фракции «Елк», «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» официально заверили, что проголосуют за «народного кандидата», свои голоса ему отдадут также ряд депутатов от Республиканской партии.

Отметив, что таким образом его избрание премьер-министром завтра обеспечено на 95%, Пашинян призвал всех граждан 8 мая в 11 утра вновь собраться на площади Республики «для празднования эпохальной победы».

Напомним, что сегодня в 12:00 по армянскому времени Национальное собрание Армении начнет рассмотрение вопроса избрания премьер-министра Армении. Для избрания Пашиняну необходимо набрать 53 голоса.