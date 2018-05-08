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«Дали три таблеточки»: в санатории «Птичь» умерла 11-летняя девочка

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  • 8.05.2018, 8:25
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В конце апреля школьница уехала в санаторий с одноклассниками.

У школьницы Насти Гавриленко поднялась температура до 39, затем девочка стала кашлять, жаловаться на боль в груди. Как утверждают ее родители, за это время никто из санатория «Птичь» с ними не связался, не поставил в известность о болезни Насти, а поздно вечером 2 мая раздался звонок из больницы Петрикова: «Девочка умерла», сообщает tut.by.

Разговор о том, как Настя Гавриленко из Брагина оказалась в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Птичь», ее маме дается с трудом. Женщина часто плачет, из-за стресса путает дни, а после того как узнала, что дочка умерла, говорит, в памяти провал: «Дальше ничего не помню».

— Сейчас в нашей Брагинской средней школе идет ремонт, меняют окна. Город готовят к «Дожинкам», везде все ремонтируют. И директор предложил: чтобы дети не дышали пылью, давайте вывезем их в санаторий. Я не хотела отпускать Настю, просила, умоляла: «Доченька, не едь!», но ее туда тянуло, мол, все одноклассники едут, — рассказывает Надежда Гавриленко.

20 апреля дети уехали за 150 километров от дома в санаторий «Птичь», смена должна была продлиться до 14 мая. Настя сразу по приезде позвонила домой, сказала маме, что ей все нравится, хотя санаторий «не такой красивый, как в интернете».

— 26 апреля ближе к вечеру позвонила дочка: «Мамочка, у меня температура 39, сходила к медсестре, она дала таблетку». На следующий день уже появился кашель, Насте дали сироп. То есть ребенок все время ходил из комнаты в комнату сам. Это уже потом в санатории объяснили: лазарет рассчитан на 6 человек — и он был переполнен, больные дети лежали вместе со здоровыми, — продолжает рассказывать Надежда Гавриленко. — Температура сбивалась до 37,6, потом снова поднималась до 39. Позже дочке стало лучше, она выходила на улицу, а через некоторое время состояние ухудшилось, Настя жаловалась на тошноту, боли в груди. Ей дали «две черненькие и одну желтую таблеточку», как я поняла, активированный уголь и еще что-то. Все время просила Настю дать трубку медсестре, чтобы сама могла с ней переговорить, но дочка боялась. Стала искать телефоны санатория, дозвониться не могла. Но почему со мной никто сам не связался? Не сказал, что Настя заболела и какие препараты ей дают?

Утром 2 мая Настя последний раз разговаривала с мамой.

— Она сказала: «Мамочка, мне плохо, забери меня домой!», я уже выезжала в санаторий. Тревогу забила накануне этого разговора, сообщила школе, что забираю ребенка, — вздыхает Надежда. — Еще 1 мая с 10 до 12 вечера мы говорили с Настей по телефону — как мне показалось, за это время, за два часа разговора, к ней в комнату никто не зашел.

«Мы делаем все возможное, консультируемся с минскими врачами»

Когда мама школьницы ехала забирать ее из санатория, раздался звонок медсестры: она сообщила, что девочке сделали промывание желудка, у нее упало давление, в санаторий едет скорая. Семья развернула машину в сторону Петриковской районной больницы. Настя лежала в реанимации.

— Я не осознавала, что происходит. Поэтому когда вышел врач из отделения, попросила отдать мне дочку: «Ваш ребенок не транспортабельный». Снимки показали: в сердце Насти какая-то жидкость, увеличена щитовидная железа и одна почка. Как? Мы же все раньше проверяли, никаких проблем не было. Врачи из Петрикова, говорят, звонили в больницы Гомеля, хотели отправить Настю туда, — говорит Надежда, мама Насти Гавриленко.

По словам врачей, Настя в реанимации была еще в сознании, разговаривала, но в тот день, 2 мая, родители не смогли увидеть дочь — посторонним вход в отделение запрещен. Надежда Гавриленко поехала в санаторий забрать вещи Насти, а в 22.00 из Гомеля в Петриков должны были приехать врачи.

— В 10 вечера позвонила в больницу, там ответили: «Мы делаем все возможное, ребенка ввели в сон, консультируемся с минскими врачами, нашли самые лучшие препараты». За целый день не смогли вывезти ребенка в Гомель, а тут за 10 минут в Петрикове нашли лучшие препараты? В 12 ночи раздался звонок: «Ваш ребенок умер в 23.40, остановка сердца», — Надежда начинает плакать навзрыд и признается, что больше ничего не помнит.

Дальше всеми вопросами занимался ее муж Александр. Как рассказывает мужчина, он с первых минут добивался того, чтобы вскрытие было не в Петрикове — чтобы тело дочки направили на судебно-медицинскую экспертизу в Гомель или Мозырь. В итоге экспертиза 4 мая прошла в Гомеле.

— В документах указано: причина смерти устанавливается, заключение будет готово в течение месяца. В петриковской больнице говорили, предварительно, что это инфекционное заболевание, какое конкретно — они не смогли установить. Болезнь дала осложнение на весь организм, поэтому и почка, и щитовидная железа были увеличены, — делает предположение Александр Гавриленко. — 5 мая мы похоронили дочку. По моему мнению, сотрудники санатория проявили служебную халатность. Что касается петриковских врачей, судить пока не буду, мы ожидаем заключение экспертов. Оно и покажет, сделали ли они все, что было необходимо, или нет. Возможно, долго советовались. Можно ли было Настю отправить на Гомель, пока она еще была в сознании? Почему гомельская бригада так долго добиралась до Петрикова? Возможно ли было задействовать вертолет?

«Случай взят на личный контроль министра здравоохранения»

У родителей Насти сейчас слишком много вопросов без ответа.

— Я рассказала про свое горе, чтобы это больше ни с кем не повторилось и чтобы виновные были наказаны. После смерти Насти родители других детей поехали в санаторий и забрали их домой, — говорит Надежда Гавриленко.

В детском реабилитационно-оздоровительном центре «Птичь» от комментариев по поводу произошедшего отказались.

Директор Брагинской средней школы Светлана Шкурко подтвердила информацию, что сейчас в школе идет «запланированный ремонт за счет бюджетных средств».

— На родительском собрании я предложила родителям 5−7-х классов такой вариант (поездка в санаторий. — Прим. TUT.BY), если их это устроит, никого не заставляла, обстановка не нагнеталась. Кто хотел, тот поехал, — комментирует Светлана Шкурко. — Один раз в год наши дети выезжают на оздоровление. Санаторий «Птичь» очень популярный среди детей, мы всегда смело отправляли туда школьников, наши воспитатели были довольны организацией отдыха в этом санатории.

— Министерство здравоохранения выражает соболезнование семье умершей девочки, этот случай взят на личный контроль министра, — комментирует Юлия Бородун, пресс-секретарь Минздрава. — 3 и 4 мая комиссия ведомства работала на месте происшествия в Петрикове. Результаты экспертизы будут готовы позже.

Управление Следственного комитета по Гомельской области проводит проверку по факту смерти 11-летней Насти Гавриленко.


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