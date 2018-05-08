Нефть Brent подорожала до $76 за баррель впервые с ноября 2014 года
- 8.05.2018, 8:30
Сегодня утром «черное золото» немного сбавило в цене.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent 7 мая в 20.45 поднималась до $76,25 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи.
Отметку в $76 энергоноситель превысил впервые с конца ноября 2014 года. По состоянию на 00.55 8 мая ценник опустился до $75,53.
30 апреля стоимость нефтяных фьючерсов падала до $73.
В конце ноября 2016 года Организация стран – экспортеров нефти решила сократить добычу на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн в день. В мае 2017 года страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти еще на девять месяцев – до марта 2018 года.
В начале января 2018 года эксперты отмечали, что рост стоимости нефти провоцируется сокращением запасов сырья.