Нефть Brent подорожала до $76 за баррель впервые с ноября 2014 года 8.05.2018, 8:30

Сегодня утром «черное золото» немного сбавило в цене.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent 7 мая в 20.45 поднималась до $76,25 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи.

Отметку в $76 энергоноситель превысил впервые с конца ноября 2014 года. По состоянию на 00.55 8 мая ценник опустился до $75,53.

30 апреля стоимость нефтяных фьючерсов падала до $73.

В конце ноября 2016 года Организация стран – экспортеров нефти решила сократить добычу на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн в день. В мае 2017 года страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти еще на девять месяцев – до марта 2018 года.

В начале января 2018 года эксперты отмечали, что рост стоимости нефти провоцируется сокращением запасов сырья.