Принц Гарри и Меган Маркл выбрали песню для первого танца на свадьбе 1 8.05.2018, 8:35

Выбор был сделан с учетом вкусов невесты.

Несмотря на недавний скандал с письмом, которое брат Меган Маркл прислал принцу Гарри, призывая открыть глаза на настоящую Меган и отменить свадьбу, подготовка к торжеству в разгаре, сообщает cosmo.com.ua.

По сообщению западных таблоидов, влюбленные определились с композицией, под которую станцуют свой первый танец. Это будет хит Уитни Хьюстон - I Wanna Dance With Somebody. Ее очень любит Меган, ну а Гарри во всем поддерживает любимую.

К слову, те же инсайдеры говорят, что это довольно нетипичный выбор для королевской пары – обычно на свадьбах монаршей семьи молодожены танцуют под медленные, классические композиции:

«Они хотят, чтобы праздник получился веселым и именно таким, как нравится им, а не таким, как принято в королевских традициях».