Принц Гарри и Меган Маркл выбрали песню для первого танца на свадьбе

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали песню для первого танца на свадьбе1
- 8.05.2018, 8:35
Выбор был сделан с учетом вкусов невесты.
Несмотря на недавний скандал с письмом, которое брат Меган Маркл прислал принцу Гарри, призывая открыть глаза на настоящую Меган и отменить свадьбу, подготовка к торжеству в разгаре, сообщает cosmo.com.ua.
По сообщению западных таблоидов, влюбленные определились с композицией, под которую станцуют свой первый танец. Это будет хит Уитни Хьюстон - I Wanna Dance With Somebody. Ее очень любит Меган, ну а Гарри во всем поддерживает любимую.
К слову, те же инсайдеры говорят, что это довольно нетипичный выбор для королевской пары – обычно на свадьбах монаршей семьи молодожены танцуют под медленные, классические композиции:
«Они хотят, чтобы праздник получился веселым и именно таким, как нравится им, а не таким, как принято в королевских традициях».