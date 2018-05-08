Базу данных по техосмотрам в Беларуси выложили в интернет 2 8.05.2018, 8:57

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Теперь все будут платить дорожный налог?

Количество автомобилей без техосмотра в Беларуси растет, ведь автовладельцам накладного оплачивать пошлину за допуск к дорожному движению. В связи с этим власти давно говорят о том, что сотрудники ГАИ должны получить доступ к базам техосмотра и проверять наличие техосмотра прямо во время проверок на дороге.

Похоже, что база уже готовится и началось ее тестирование. Издание autogrodno.by получило ссылку на закрытый сервис.

В меню на официальном сайте «Белтехосмотра» этого раздела еще нет, но ссылка «gto.by/test.html» ведет на страницу, где введя «Регистрационный знак» и «Свидетельство о регистрации» автомобиля можно узнать, до какого числа действует «Разрешение на допуск к дорожному движению».

Вводить цифры и буквы можно слитно.

Напомним размер транспортного налога (1 БВ = 24,5 руб)

- автомобили до 1,5 тонны - 73,5 руб

- от 1,5 до 2 тонн - 147 руб

- от 2 до 3 тонн - 196 руб

- более 3 тонн - 269,5 руб

Штраф за отсутствие техосмотра в Беларуси составляет от 1 до 3 базовых величин (24,5 - 73,5 рублей).