Дворцы и хижины: репортаж из деревни по соседству с Дроздами 8.05.2018, 9:06

В 2013 году клочок земли в этой деревне был продан на аукционе за $124 тысячи.

На протяжении последующих лет Лапоровичи вошли в число наиболее статусных поселков минского пригорода, чему в немалой степени поспособствовала обосновавшаяся здесь спортивная элита страны. Активизировались перекупщики жилья, продавцы взвинтили цены на старые халупы, но, похоже, перестарались… Дача Владимира Мулявина, от которой остался один забор, дом-корабль Дарьи Домрачевой, резиденция неизвестного бизнесмена, чей пышный дворец не затерялся бы на Рублевке, и опустевшие старые дома за баснословные деньги, которые никто не покупает, — в фоторепортаже Onliner.by.

Как деревня на болоте оказалась в курортной зоне Минского моря

На картах вплоть до середины прошлого века никакого Минского моря не существует, а деревня Лапоровичи стоит на краю болотистой местности. Идея создания рукотворного водоема вблизи Заславля возникла еще в 1930-х годах, когда выходившая из берегов Свислочь подтапливала значительную часть столицы, доставляя немало хлопот горожанам. Планы архитекторов удалось реализовать только в 1956-м: вместе с защитой от паводков минчане получили новое место отдыха, за которым быстро закрепилось название Минское море. С годами берега водохранилища обросли санаториями и пионерскими лагерями, а получившие выход к большой воде деревеньки стали своеобразными курортными зонами.

Лапоровичи, вытянутые вдоль берега почти на 4 километра, можно условно разделить на три части. Со стороны Заславля это старая деревня с простыми деревянными домами, где привычную для сельской местности картину нарушают лишь вкрапления коттеджей. Дальше идет новая часть, где землю продавали на аукционах и выделяли для многодетных семей и очередников. Особняком в прибрежной зоне стоит улица, где построились титулованные спортсмены, в том числе Герой Беларуси Дарья Домрачева.

Вечер пятницы. На солнце греется старушка. 88-летняя Анна Ивановна — одна из немногих, кто помнит родные Лапоровичи еще до того, как появилось Минское море.

— Болото было. Пойдешь — не утонешь, но вода хлюпает. Клюкву собирали, сено косили, стога ставили, — вспоминает молодость женщина. — Сейчас на всю деревню три коровы осталось, а раньше было целое стадо — 120 голов. В каждой семье держали скотину. Колхоз был рядом, торфозавод…

За Анной Ивановной числится 60 соток земли — приусадебный участок и прибрежная зона. С покосом травы и посадкой урожая помогают внуки. До берега 150 метров. Место хорошее.

— Моя хата с 1920 года, она не продается, — замечая наш интерес, оживляется старушка. — Ходят тут, стучат, спрашивают — я уже устала от ходоков этих. Обдурить хотят, по дешевке купить, а потом продать задорого. Ту бабку могут уговорить, которая пьет. А я водки во рту не держала — со мной ничего у них не выйдет…

Архитектурные контрасты Лапоровичей

По мере дальнейшего продвижения вдоль центральной улицы застройка становится выше и богаче. Встречаются образцы современной архитектуры.

Как вам такая реновация традиционного деревенского дома? На наш взгляд, получилось прекрасно!

И все же цельной картины не получается. Отдельные удачно реализованные проекты перемешаны с китчевыми коттеджами, аккуратные невысокие заборы соседствуют с неприступными стенами и бездушным металлопрофилем.

— Участок я купил на аукционе в 2012 году. Выбирал между Лапоровичами и Раубичами. В Раубичах в то время свободные участки на аукционы не выставлялись, а дома продавались с какой-то полукриминальной историей, через третьих лиц, с условиями, — рассказал нам один из недавно построившихся местных жителей. — Сначала здесь было просто чистое поле, потом люди вокруг стали строиться, и дело пошло веселей. Подключили газ и электричество, пробурили скважину, сделали септик.

— Тишина, никаких проблем с парковкой, до офиса доезжаю за 30 минут, — собеседник перечисляет преимущества жизни на берегу Минского моря. — Закупаться продуктами в Минске совершенно не напряжно. Дочку будем возить в городскую школу, когда подрастет.

Побродив по деревне, на первой береговой линии мы обнаружили колоритный особняк (вернее сказать, дворец), прежде не светившийся в интернете. По слухам, дом принадлежит владельцу одной из крупных торговых сетей. Прежде нечто похожее мы встречали только на Рублевке.

Интересная деталь: на участке расположен отдельно стоящий чайный дом. Местные говорят, что он связан с основным зданием подземным ходом.

Дорогу к дому Дарьи Домрачевой в Лапоровичах может показать любой местный кот. В интернете о нем писали уже тысячу раз, и повторяться неинтересно. Пока коттедж все еще выглядит необитаемым, внутри и во дворе крутятся строители.

Из нового — на берегу появилась спортивная площадка.

Участками по соседству с Домрачевой государство наградило экс-тренера БАТЭ Виктора Гончаренко, а также футболистов Александра Юревича и Виталия Родионова. Ранее на этой же улице построили дома биатлонист Сергей Новиков и тренер по биатлону Андриан Цыбульский.

Собственный коттедж в Лапоровичах есть и у Александра Глеба. Правда, как писали СМИ, этот дом успешный футболист купил за собственные деньги.

От дачи Мулявина остался только забор

Долгое время единственной достопримечательностью деревни (для знающих людей) была дача Владимира Мулявина, куда руководитель «Песняров» любил сбегать от городской суеты. Скромный деревенский дом, обложенный кирпичом, стоял метрах в ста от берега. Здесь Мулявин растапливал камин, играл на пианино, отдыхал и творил. Из этого дома 14 мая 2002 года известный музыкант выехал в свою последнюю поездку. Через несколько минут на трассе Заславль — Минск он не справился с управлением, его Mercedes на высокой скорости вылетел в кювет, перевернулся и врезался в деревья.

Несколько лет назад поклонники творчества Мулявина забили тревогу: дача прославленного «песняра» разваливалась на глазах. После его смерти за домом никто не ухаживал. Кирпичная кладка дала трещины, деревянные конструкции отсырели, внутри время от времени хозяйничали бездомные. В общем беспорядке по дому были разбросаны фотографии, книги и другие личные вещи Мулявина. Звучала идея: пока не поздно, превратить опустевшую дачу в филиал музея и тем самым спасти ее от полного уничтожения. Но у наследников были другие планы.

Расположенный в привлекательном месте дом был продан вместе с участком. В начале 2016 года старую дачу снесли. Новый собственник выстроил вот такой коттедж с панорамным видом на водохранилище.

А от старой мулявинской дачи остались только фрагменты покосившегося деревянного забора. Наверное, скоро исчезнут и они. В этих местах сейчас совсем другая жизнь.

Цены: деревенский дом за $135 000, новый коттедж за $380 000

Проезжая вдоль главной улицы, нельзя не обратить внимание на растяжки и объявления. Складывается впечатление, будто каждый третий дом в деревне выставлен на продажу. Предлагается в основном старье — естественно, под снос. Цена зависит от размера участка и расположения (самые дорогие — с персональным подходом к воде).

Самый дешевый дом, который нам удалось отыскать, продается за $25 000. Участок, правда, небольшой — 7,5 сотки.

А вот за такой простенький с виду дом (вернее, за 43 сотки земли, на которых он стоит) просят, не стесняясь, $135 000.

Другой вариант под снос — 10 соток за $90 000.

Владелец еще одного участка оценил 22 сотки в $140 000.

Современный коттедж (2011 год постройки) площадью 282 кв. м с колоннами и террасами предлагается за $380 000. В объявлении, размещенном в интернете по меньшей мере год назад, цена объясняется в том числе видом на Минское море и соседством с уважаемыми людьми:

«Участок 40 соток с уклоном — рай для дизайнера. Вид на Минское море. Огорожен. Полностью готов к проживанию, частично меблирован. Соседствует с именитыми и известными спортсменами. Биатлон — Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален, Андриан Цыбульский, Сергей Новиков. Футбол — Александр Глеб, Александр Юревич, Виктор Гончаренко, Виталий Родионов. Писатель — Валерий Сороко».

Хватает в Лапоровичах и недостроя. Например, этот трехэтажный кирпичный дом, с виду похожий на привет из девяностых (хотя в объявлении упоминается 2015 год), ищет покупателя за $105 000. Его площадь — более 1000 кв. м, а внутри есть даже лифтовая шахта. К дому прилагается 20 соток земли.

Аукционы: самый дорогой участок купили за $124 000

Земля в Лапоровичах попадает на открытые аукционы нечасто. Если в 2011—2013 годах участки здесь продавались пачками, то за последние несколько лет мы не припомним ни одного ушедшего с молотка лота. Рекордным в плане роста начальной цены стал 2013 год, когда один из земельных наделов площадью 12 соток был продан за $124 000 ($10 333 за сотку). Тогда же еще несколько участков ушли за $102 000, $93 000, $77 000 и $48 000.

Поле долгого перерыва Папернянский сельсовет наконец выделил для продажи на аукционе новый свободный участок — на улице Центральной, неподалеку от коттеджа Александра Глеба, в 350 метрах от берега. Раньше здесь был чей-то огород, от возделывания которого недавно отказались. Цена 15 соток с электричеством стартует от 70 000 рублей, что эквивалентно $34 679 (по $2312 за сотку). Результаты торгов узнаем 31 мая.

На торги могут попасть еще около 20 участков в Лапоровичах, сообщили нам в сельсовете. Правда, для начала их планируют обеспечить электричеством и только после этого выставить на аукцион. На этом ресурс уплотнения территории будет исчерпан. Предлагаемое архитекторами расширение деревни на север пока упирается в неприкосновенные пахотные земли, разрешение на застройку которых может дать только президент.

«Лапоровичи — приятное, но переоцененное место»

После просмотра объявлений и ознакомления с результатами аукционов может сложиться впечатление, что сотка земли в Лапоровичах на вес золота. Однако это не совсем так.

— Назвать Лапоровичи в числе самых дорогих мест в пригороде Минска я бы не осмелилась, — говорит начальник отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» агентства недвижимости «Твоя столица» Елена Акулич. — Даже в районе того же Минского моря существуют населенные пункты, которые больше ценятся покупателями. Лапоровичи, безусловно, притягивают близостью водохранилища, однако соседство с открытой большой гладью воды достаточно проблематично для постоянного проживания. Это влага, ветер, холод. Застройка деревни очень неоднородна, из социальной инфраструктуры есть лишь старый сельский магазин. От Минска не так уж и близко: 18 километров, если поворачивать со стороны Заславля, и 12—13, если со стороны Семково (но там узкополосная дорога).

Домов на продажу в Лапоровичах сегодня выставлено очень много. Есть старые постройки под снос, есть достаточно новые коттеджи. Амплитуда по типам строений, площадям и уровню комфорта очень широкая. При этом для человека, знакомого с рыночной ситуацией, большинство ценовых предложений выглядят заоблачными. Об этом свидетельствуют результаты реальных сделок, отображенных в базе данных Национального кадастрового агентства. Так, в 2016 году в Лапоровичах было продано 6 участков с домами, в 2017-м — 2 участка. Цены — $20 000, $38 000, $30 000. Одна из квартир была продана за $75 260, самый дорогой дом с участком площадью 18 соток — за $98 410. В 2018 году сделок еще не было.

Так что можно сделать вывод, что Лапоровичи — это тихое и приятное, но слишком переоцененное продавцами место.

Ниже приведена таблица, отражающая результаты сделок с домами в Лапоровичах в 2016—2018 годах.