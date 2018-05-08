СМИ: Трамп сегодня объявит о выходе из ядерного соглашения с Ираном 2 8.05.2018, 9:13

Европейским политикам не удалось убедить президента США в важности сделки.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявит о выходе из ядерного соглашения с Ираном, сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников, которые принимали участие в переговорах с Трампом по этому вопросу.

По словам дипломатов, убедить американского президента в важности сохранения сделки не удалось.

Один из собеседников издания назвал шансы на сохранение соглашения "очень низкими".

В понедельник Трамп объявил, что намерен огласить свое решение касательно соглашения по ядерной программе Тегерана во вторник в 14:00 по местному времени (22:00 по Минску).

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

К началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявил, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение с Ираном и призвал пересмотреть его.