закрыть
8 мая 2018, вторник, 9:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

СМИ: Трамп сегодня объявит о выходе из ядерного соглашения с Ираном

2
  • 8.05.2018, 9:13

Европейским политикам не удалось убедить президента США в важности сделки.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявит о выходе из ядерного соглашения с Ираном, сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников, которые принимали участие в переговорах с Трампом по этому вопросу.

По словам дипломатов, убедить американского президента в важности сохранения сделки не удалось.

Один из собеседников издания назвал шансы на сохранение соглашения "очень низкими".

В понедельник Трамп объявил, что намерен огласить свое решение касательно соглашения по ядерной программе Тегерана во вторник в 14:00 по местному времени (22:00 по Минску).

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

К началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявил, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение с Ираном и призвал пересмотреть его.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич