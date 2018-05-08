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Иэн Макьюэн помог сыну написать эссе по своей книге, но тот получил тройку

  • 8.05.2018, 9:26

Учитель лучше знает, что имел в виду автор.

69-летний британский писатель и лауреат Букеровской премии Иэн Макьюэн рассказал, как помог своему сыну Грегу написать эссе по одному из собственных произведений. Мальчик в итоге получил только «C+» или «тройку с плюсом», сообщает tjournal.ru.

Грегу Макьюэну, как и его одноклассникам, задали проанализировать роман Иэна Макьюэна «Невыносимая любовь» 1997 года. Сюжет разворачивается вокруг двух мужчин и связан с одержимостью, которая последовала за несчастным случаем.

Моего сына вынудили читать книгу его отца — только представьте, бедный парень. Я признаюсь, что я поделился с ним советами и сказал, что ему следует учитывать [при написании]. Я не читал, что получилось, но оказалось, что его учитель принципиально не согласен с написанным.

По словам писателя, его сын и учитель могли разойтись в понимании одного из главных героев «Невыносимой любви». Педагог был уверен, что преследователь из романа служил неким «моральным авторитетом» в истории, тогда как Макьюэн считал этого персонажа полным безумцем.

На самом деле эта история была бы куда лучше, если бы я сказал, что мой сын получил «двойку».

Иэн Макьюэн входит в список 50 величайших британских писателей, творивших в период с 1945 года, по версии Times. Он лауреат Иерусалимской премии, наград от New York Times и Los Angeles Times, а также премии Национального круга книжных критиков. Макьюэн известен в том числе по произведениям «Амстердам», «Искупление», «Суббота» и «На берегу», а его романы неоднократно экранизировали.


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