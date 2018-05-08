Валерий Карбалевич: Россия втянулась в конфликты, а расплачиваться приходится «союзникам» 3 8.05.2018, 9:38

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Валерий Карбалевич

Станет ли ЕАЭС евразийским «жандармом»?

14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, сославшись на телефонный разговор Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

С чем на саммит отправится правитель Беларуси?

Марголин: Этот союз мало что дает

— Это довольно закрытое мероприятие, и обычно заранее никто не афиширует, какие вопросы там будут обсуждаться, — отмечает в интервью zautra.by экономист Лев Марголин.

Он полагает, что Александр Лукашенко, постарается воспользоваться случаем, чтобы в первую очередь решить проблемы поставок в Россию белорусской молочной продукции.

— Есть и другие проблемы. Пока не поднимались вопросы о кредитах, но потребность в них есть. Так что, возможно, он закинет удочку и на этот счет, — говорит эксперт.

А вот многосторонние отношения, по мнению Льва Марголина, на таких встречах большой роли не играют, каждая страна ЕАЭС использует эту структуру для решения своих проблем.

— Может быть, у официального Минска, есть какие-то камни преткновения с Казахстаном и Кыргызстаном в плане совместного давления на Россию, — предполагает аналитик.

Собеседник подчеркивает, что государства ЕАЭС существенно отличаются друг от друга по модели и структуре экономики.

— Этот союз мало что дает. Проще было бы вместе с другими странами как-то приспосабливаться к нормативам Европейского союза. Но здесь, наверное, есть политическая составляющая, — считает экономист.

Он не видит никакого сходства между ЕАЭС и Евросоюзом.

— Самое главное и весьма показательное отличие: стран, желающих попасть в Евросоюз много, а в ЕАЭС пока такой очереди не наблюдается, — подчеркивает Лев Марголин.

Карбалевич: Россия втянулась в конфликты, а расплачиваться приходится союзникам

Политолог Валерий Карбалевич напоминает, что в «послании белорусскому народу и национальному» собранию Александр Лукашенко возложил на руководство России вину за плохую работу ЕАЭС.

Эксперт не исключает, что и во время саммита в Сочи глава Беларуси поднимет эту проблему. Валерий Карбалевич полагает, что с подачи белорусского лидера будут также обсуждаться и события в Армении.

— В том же послании Лукашенко в очередной раз заявил: плохо, что нет такого коллективного союза в рамках СНГ, направленного против народных восстаний и выступлений. То есть, союза авторитарных лидеров против народа, — отмечает политолог.

Он напоминает, что после свержения президента Кыргызстана Курманбека Бакиева в апреле 2010 года Александр Лукашенко тоже выдвигал в адрес ОДКБ и других постсоветских интеграционных объединений претензии: почему они не защищают власть от народных восстаний.

— Здесь основная претензия опять к России. Дескать, если бы она не повысила цены на энергоресурсы, то не было бы в Армении восстания в 2015 году, — обращает внимание аналитик.

Эксперт также полагает, что на саммите может быть поднят вопрос о внешней политике России, которая ставит под угрозу интересы союзников.

В частности, политолог напоминает, что Лукашенко во время послания критиковал Россию за войну в Сирии, конечно, вместе с США. Но против России из-за действий в Сирии были введены санкции, что отражается на Беларуси, поскольку российский рубль пошел вниз и потянул за собой белорусский.

— Россия втянулась в конфликты, а расплачиваться приходится союзникам. Это тоже претензия со стороны Беларуси, но будет ли она публично озвучена в Сочи, сказать сложно, — говорит эксперт.

Почему среди союзников нет согласия?

Валерий Карбалевич акцентирует внимание на том, что каждая страна ЕАЭС выполняет только те решения, которые ей выгодны. Хотя в уставе организации записано, что все решения саммитов обязательны для исполнения странами-участницами.

Политолог отмечает, что экономические конфликты возникают не только между Беларусью и Россией. В конце прошлого года Казахстан перекрывал границу для кыргызских товаров.

— По-иному и не может быть, поскольку объединяются авторитарные государства, режимы которых не признают правил и принципов правового государства даже внутри страны. Было бы удивительно надеяться, что во внешней политике они будут соблюдать принципы международного права, зафиксированные в документах, — констатирует политолог.

Что касается образования самого ЕАЭС, то, как подчеркивает собеседник «Завтра твоей страны», с самого начала его формирования было очевидно, что в этом союзе, хоть он и называется экономическим, преобладает геополитика.

— Какие общие экономические интересы у Беларуси, Кыргызстана и Армении? Никаких. Уровень торговли между ними совсем низкий. Для чего им объединяться в какие-то экономические союзы? — говорит аналитик.

По его словам, ЕАЭС был создан Россией для геополитического доминирования на постсоветским пространстве. Участие в ЕАЭС является признаком лояльности к России.

— Этот союз действует в зависимости от того, насколько Россия готова его двигать и укреплять, — уверен политолог.

России этот союз выгоден по геополитическим причинам, поэтому она форсировала его формирование.

— Не успев достроить даже первый этаж – таможенный союз, тут же перешли к строительству второго этажа – зоны свободной торговли, единого экономического пространства. Не успев достроить и этот этаж, стали говорить о том, что существует экономический союз, — напоминает аналитик.

Однако, как подчеркивает эксперт, никакого экономического союза в реальности нет. Не функционирует полностью и таможенный союз, поскольку есть исключения по многим товарным позициям. Нет Единого экономического пространства, так как не действуют правила свободного движения капиталов, товаров, рабочей силы.

Аналитик напоминает, что после того как Путин ввел эмбарго на поставки продовольственной продукции из стран Запада, в Россию пошла контрабанда через территорию Беларуси и некоторых других государств ЕАЭС.

— Получилось, что ЕАЭС работает плохо, потому что в самом его создании изначально были заложены порочные элементы, которые сейчас и тормозят его развитие, — подчеркивает Валерий Карбалевич.