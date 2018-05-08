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С сайта Adidas удалили одежду с советской символикой

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  • 8.05.2018, 9:44
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Литва обвинила бренд в «империалистической ностальгии» по СССР.

С сайта компании Adidas удалили спортивную одежду с символикой Советского Союза и надписью USSR, сообщает liga.net.

Осталась только одежда с российской символикой.

Ранее Adidas представил коллекцию одежды к Чемпионату мира по футболу в России. Там было женское платье с гербом и принтом USSR и мужская футболка с такой же советской символикой.

В Украинском институте национальной памяти возмутились дизайном новой коллекции компании Adidas и напомнили об ответственности за распространение коммунистической символики. Литва обвинила Adidas в «империалистической ностальгии» по СССР.


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