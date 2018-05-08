Фотофакт: Номера лимузина Путина нашли на ржавой «Волге» 4 8.05.2018, 10:00

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Инаугурация правителя РФ сопровождалась многочисленными символами и знаками.

Пользователи соцсетей нашли номерные знаки нового отечественного президентского лимузина из проекта «Кортеж» на старой «Волге», фотография которой была опубликована в интернете более четырех лет.

Как передает «Газета.ру», снимок ржавого седана ГАЗ-3110 с регистрационным знаком «В776УС77» под задним стеклом был размещен на профильном сайте по автономерам в категории «брошенные автомобили» в феврале 2014 года.

Номер с тем же сочетанием цифр, букв и региона видно на кадрах трансляции с инаугурации президента России - 7 мая Владимир Путин впервые испытал новый лимузин Aurus, совершив краткую поездку по территории Кремля от Первого корпуса до Большого Кремлевского дворца.

По словам координатора сайта о госномерах РФ Дмитрия Галиновича, после утилизации старой «Волги» ГИБДД могла выдать освободившийся госномер по требованию ФСО, которой по тем или иным причинам мог понадобиться номер с 77-м регионом даже без определенных цифровых или буквенных сочетаний.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что во время инаугурации Путина флаг над Кремлем заклинило на флагштоке.