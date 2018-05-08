Комитет ООН встал на сторону Майи Абромчик 3 8.05.2018, 10:11

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Майя Абромчик

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусские власти должны наказать милиционера, сломавшего девушке ногу на Площади-2010.

В разбирательстве «Абромчик против Беларуси» Комитет по правам человека ООН встал на сторону Майи Абромчик, сообщил в Facebook российский адвокат Сергей Голубок.

Комитет решил, что Майя Абромчик наблюдала за мирным собранием в центре Минска 19 декабря 2010 года (тогда протестовали против результатов президентских выборов), была избита милиционером, который сломал ей ногу. В результате она провела 7 дней в больнице. Комитет считает это избиение нарушением прав человека, а ответственные за него, отмечается в решении, остались безнаказанными.

«Комитет считает, что поданные факты показывают, что государство не смогло адекватно расследовать обвинения, - говорится в решении. - В этом случае государственная сторона обязана: а) провести полное и эффективное расследование обвинений заявительницы о жестоком обращении, привлечь к ответственности виновных и наказать их соответствующими мерами; в) дать адекватную компенсацию, в том числе покрытие любых судебных и медицинских расходов, а также нематериальных потерь заявительницы; с) принести официальные извинения заявительнице.

Государство также обязано принять все необходимые меры в предотвращении аналогичных нарушений в будущем через свои обязательства как подписанта Факультативного протокола, чтобы сотрудничать в духе Комитета».