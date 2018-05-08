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Образование: Застряли в СССР

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  • 8.05.2018, 10:17
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Нашему образованию присущи технологическая отсталость, недофинансирование и игнорирование реформ.

Эксперты оценили качество подготовки кадров в Советском Союзе и в Беларуси, взявшей за основу советские традиции, пишет cайт «Белорусы и рынок».

Опоздали с «цифрой»

Как отметил философ и методолог Владимир Мацкевич, в 20—30 годах XX века в Советском Союзе создали уникальную систему образования, которая была направлена на решение ряда проблем государства и должна была вывести его на уровень индустриально развитых стран. Тогда удалось выстроить единую политехническую школу, до сих пор непревзойденную. Она была хороша для индустриального общества, а в нынешнюю цифровую эпоху данная модель утратила эффективность.

«Советское образование к 60-м годам перестало соответствовать своему времени. Началась цифровая эпоха, в США уже с 1964 года начали преподавать компьютерную грамотность, а в СССР не было специалистов для новой волны», — отметил эксперт.

Кроме того, по мнению спикера, проблемой образовательной системы стало сильное дробление на специальности: в США осуществлялась подготовка по 250 инженерным специальностям, в СССР — по 2200. В Советском Союзе кадры по многим профессиям готовились в региональных вузах, не имевших ни базы, ни хороших преподавателей.

А была ли система?

Член Общественного Болонского комитета, профессор Владимир Дунаев полагает, что советского образования как системы не было вообще, было образование в Советском Союзе. Что оно собой представляло? Минимум восемь неудачных реформ.

«Есть миф об уникальности советского образования и белорусского как его наследия, но это оправдание того тупика, в котором находится современная белорусская образовательная система», — считает Владимир Дунаев.

Слишком много высшего образования

Участники встречи обратили внимание на необоснованно раздутый сектор высшего образования в современной Беларуси. Сейчас почти 90 % молодых белорусов идут учиться в вузы. «В 2010 году на первых курсах вузов мест было на 30 % больше, чем выпускников школ», — утверждает эксперт.

Справедливости ради следует сказать, что проблема касается не только Беларуси, но и других стран. Непропорциональное расширение высшего образования происходит как по экономическим, так и по социально-политическим причинам. Запрос на массовое образование формируется стремлением к социальному равенству, а также потребностью общества в некоторых компетенциях, получить которые вне вуза невозможно.

Страдаем недофинансированием

Очевидно, что качество образования напрямую связано с объемом финансирования. С 1950 по 1981 год в СССР удельные затраты на высшее образование в процентах к ВВП уменьшились в два раза, а в расчете на одного студента — в шесть. Это как из одной шкуры сшить семь шапок: сшить можно, носить нельзя.

Увы, недофинансированием страдает и отечественное высшее образование. Если в развитых странах на него тратят примерно 2 % к ВВП, то в Беларуси, по последним данным, лишь 0,54 %. Денег все меньше, студентов все больше — опять в ущерб качеству, полагает Владимир Дунаев.

Болонский процесс: укрощение увольнением

Большие надежды возлагались на Болонский процесс, тем более что у руля системы высшего образования находились люди, которые были заинтересованы в реформах. «Мацкевич, Журавков — эти министры образования пожертвовали своей карьерой, чтобы продвигать хоть какие-то реформы в данной сфере», — отметил Владимир Дунаев.

Спикер обратил внимание на то, что в начале 2017 года Республиканский совет ректоров принял две резолюции, в которых критиковал правительство и Минобразования за невыполнение дорожной карты по присоединению к Болонскому процессу. Совет ректоров сделал предложения по имплементации дорожной карты. «Что за этим последовало? Увольнение семи ректоров. Может, это и не связано, но я думаю, что прочитать угрозу могли все», — сделал вывод эксперт.

По словам Владимира Дунаева, присоединение к Болонскому процессу — это не лозунги, а совершенно конкретные стандарты, которые должны быть имплементированы. «Мы надеялись, что придем хотя бы к 20—25 % выполнения дорожной карты. Беларусь не выполнила ничего, в том числе не утверждена новая редакция Кодекса об образовании, хотя в этой редакции мало осталось от того, что предлагало Министерство образования», — заявил спикер.

Решить задачу прошлого века

В ходе дискуссии прозвучало мнение, что Болонский процесс — это решение проблем прошлого века средствами того же века и по большому счету Беларусь уже опоздала заскочить в проходящий поезд реформ. Впрочем, несмотря на опоздание, стране лучше реализовать задуманное, убежден Владимир Мацкевич.

Болонский процесс призван обеспечить мобильность учителей, студентов и рабочей силы в рамках ЕС и тем самым технологическими средствами сформировать европейскую идентичность. В этой связи спикер высказал предположение, что отсутствие реформ в какой-то степени тоже может иметь положительный эффект.

«Чем хуже будет образование в Беларуси, тем больше будет мотивация молодых людей ехать в Европу и становиться европейцами, а при определенной доле патриотизма — возвращаться на родину», — заключил Владимир Мацкевич.


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