«Ъ»: Российский вертолет в Сирии сбили из ПЗРК с земли 8.05.2018, 10:22

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Журналисты отрицают официальную версию крушения вертолета Ка-52.

Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", потерпевший крушение в Сирии 7 мая, мог быть сбит с земли. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в органах военного управления.

По неофициальной информации, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных районов Сирии в ходе обстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса, "оказавшегося в распоряжении радикальных исламистов", пишет издание.

Согласно официальной версии министерства обороны России, вертолет упал из-за технической неполадки. Оба пилота погибли.

"Коммерсантъ" подсчитал, что с 2016 года российская авиагруппировка в Сирии потеряла семь вертолетов, но Ка-52 потерпел катастрофу впервые.