Как парень из Гродно развивает 5G в Кракове 8.05.2018, 10:30

В центре инноваций немецкой фирмы белорус разрабатывает новое поколение мобильной связи.

Пять лет назад Стас переехал из Гродно в Краков на учебу. Специальности «мехатроника» в Беларуси не было, поэтому он выбрал польский университет, пишет сайт dev.by.

Чуть больше года назад белорус устроился в центр инноваций hub:raum немецкой фирмы Deutsche Telekom. Здесь Стас помогает разрабатывать новое поколение мобильной связи — 5G.

В частности он работает с edge computing — граничными вычислениями, суть которых сводится к переносу сервера с вычислительными мощностями как можно ближе к пользователю. Edge computing хорошо использовать, например, в робототехнике или беспилотных автомобилях: поскольку скорости соединения выше, снижается риск аварий и потенциального брака на производстве.

Подробнее о работе Стаса и его жизни в Кракове — смотрите в видеорепортаже: