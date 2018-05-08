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Активистка из Хатежино выиграла суд у «депутата»

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  • 8.05.2018, 10:39
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Ольга Савчина (слева)

Назначенец не смог доказать, что слова «вор» и «уголовник» в его адрес были клеветой.

Суд по делу «депутата» Минского райсовета Юрия Стукова, который обвинил общественную активистку Ольгу Савчину в клевете, закончился для чиновника полным фиаско. 7 мая судья Алексей Кропачев объявил о прекращении дела за отсутствием состава преступления, сообщает «Еврорадио».

Ольга Савчина победила, несмотря на то, что ее адвокат не явился в суд.

Но начиналось все совсем не радужно для общественной активистки. По словам Стукова, 29 марта во время приема граждан в Хатежинском сельсовете женщина публично обозвала его вором и уголовником, из-за чего он потом не мог спать и даже якобы начал страдать депрессией.

Юрий Стуков

На первом заседании в суде Минского района Ольга Савчина пояснила: «В 2015 году Стуков привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 210 — по хищению топлива. Ввиду того, что он погасил ущерб и признал свою вину, его не осудили. Данная информация была скрыта от избирателей — например, ее не было на плакате с информацией о кандидате в «депутаты» Стукове. Считаю своей обязанностью как гражданина изложить, что сегодняшний «депутат» и председатель исполкома совершил такую ошибку». «Депутат» не признавал, что он вор, и говорил: “Если бы были факты хищения, у меня была бы судимость. У меня судимости нет”.

Судья назначил новую дату заседания и разрешил Савчиной и Стукову прийти на очередную встречу вместе со свидетелями.

Кроме того, Савчина написала ходатайство с просьбой истребовать из Следственного комитета материалы уголовного дела в отношении «депутата». Эти документы смогли бы не только доказать, что ее слова не являлись безосновательными, но и показали бы всем жителям поселка Хатежино, что «депутат», которого они выбрали, имеет темное прошлое.

В результате к делу прикрепили постановление о прекращении производства по уголовному делу с освобождением от уголовной ответственности Юрия Стукова. В нем черным по белому написано, что с 1 сентября по 30 октября 2015 года, воспользовавшись служебным положением, чиновник «завладел горюче-смазочными материалами: 533 дизельного топлива, 1064 литрами бензина марки АИ-92, а также денежными средствами в сумме 243 650 рублей, а всего имуществом КУП “Хатежино-сервис” на общую сумму 18 605 445,06 рубля». 26 апреля 2016 года, на основании имеющихся в уголовном деле доказательств, Стукову, действительно, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь.

Прикрепленный документ стал доказательством того, что, называя «депутата» уголовником, Савчина ничего не придумывала. В конце второго заседания, которое состоялось в Минске 7 мая, судья Алексей Кропачев объявил о прекращении дела за отсутствием состава преступления.

Ольга Савчина победила, несмотря даже на то, что ее адвокат не явился в суд.


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