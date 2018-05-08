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Экс-солист «Песняров» спел по-белорусски «Тумбалалайку»

  • 8.05.2018, 10:47
Александр Виславский
Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

В Минске вышел альбом на стихи еврейских поэтов, переведенные на белорусский язык.

Бывший участник «Песняров» Александр Виславский подбирал поэтический материал для альбома несколько лет, сообщает kp.by.

Пианист и композитор Александр Виславский использовал в своей работе «Толькі б яўрэі былі...» переводы с идиша и иврита Рыгора Бородулина и Алеся Камоцкого. Также в пластинку из 9 номеров попали песни на стихи самого Бородулина, которые посвящены еврейской теме. Есть и вещи на народные мотивы.

Конечно, привлекает внимание песня «Карабель» на стихи Марка Шагала. А еще - версия знаменитой «Тумбалалайки». Песня в переводе на белорусский Рыгора Бородулина, обрамлена яркой импровизационной партией Виславского на клавишных. А оригинальный припев теперь звучит так:

Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,

Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,

Грай, балалайка, грай, самаграйка,

Грай, балалайка, граіста грай.

Александр не раз говорил, что хотел бы показать эту программу, как и предыдущую свою работу на стихи Рыгора Бородулина «Маленне за Беларусь», с большим оркестром. Но пока живые выступления у него были в Финляндии, Украине, России и Прибалтике. А уже 17 мая «Толькі б яўрэі былі...» услышат в Иерусалиме.

Уже несколько лет Александр Виславский занимается своим проектом Studio Neman, с которым много выступает в Беларуси и за рубежом. В альбоме «Толькі б яўрэі былі...» он сыграл практически на всех инструментах – от клавиш до бас-гитары и перкуссии, а партии скрипки исполнила Елена Виславская, супруга музыканта. А в конце 1980-х – начале 1990-х он играл в «Песнярах», а затем в группе Rouble Zone.


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