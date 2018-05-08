В Петербурге инаугурации Путина посвятили граффити с «Лебединым озером» 1 8.05.2018, 10:52

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Фото: EPA

Художники арт-группы «Явь» провели перфоманс.

В Санкт-Петербурге арт-группа "Явь" посвятила инаугурации президента РФ Владимира Путина граффити – сцену из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". Об этом 7 мая уличные художники сообщили в Instagram.

Где именно находится изображение, не уточняется. Граффити содержит отсылку к событиям 1991 года, когда "Лебединое озеро" стало одним из символов августовского путча. Балет демонстрировали все каналы центрального телевидения между официальными выпусками новостей.

Художники не стали пояснять смысл изображения, опасаясь, что их могут преследовать за это по уголовным статьям об экстремизме.

"Отметим, что лучше бы сейчас показывали "Лебединое озеро". Одновременно на всех телеканалах", – добавили участники арт-группы.

Публикация от Арт-группа Явь 💫 Art group Yav (@yav_zone) 6 Май 2018 в 10:55 PDT

19 августа 1991-го года в СССР произошел государственный переворот, в результате которого власть перешла в руки так называемого ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению). 21 августа путч закончился победой демократических сил во главе с будущим президентом РФ Борисом Ельциным.

7 мая 2018 года в Москве состоялась инаугурация Путина, которого в марте снова избрали президентом РФ. Он в четвертый раз вступил в должность главы российского государства. Шестилетний срок полномочий Путина продлится до 7 мая 2024 года.

Впервые Путин возглавил Россию в 2000 году. Он переизбирался на этот пост в 2004-м и 2012 годах.