Витебская «Мать 328» требует отставки Шуневича 2 8.05.2018, 10:57

Наталья Шарипа

Наталья Шарипа просит поддержки у белорусов.

Мать осужденного на 14 лет по ст. 328 УК РБ витебчанка Наталья Шарипа обратилась к народу Беларуси с просьбой поддержать требования голодающих активисток движения «Матери 328» об амнистии осужденных, проведении судебной реформы и отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщает витебская «Весна».

8 мая начались 12-е сутки голодовки активисток движения «Матери 328» в Калинковичах и Пуховичском районе (деревня Остров). Более 10 голодающих женщин требуют встречи с Лукашенко. Витебчанка Наталья Шарипа начала голодать 3 мая, но через три дня сообщила, что прекратила пассивный протест в пользу более активных действий. В понедельник, 7 мая, она выступила с обращением к народу.

«Мы уже не говорим, а кричим!»

В обращении Наталья говорит о том, что «матери осужденных по ст. 328 пошли на крайние меры не ради увечья и не ради пиара какой-либо партии или движения»: «Мы далеки от политики. Но абсолютно точно нам близки такие понятия, как правда и справедливость. И мы уже не говорим, а кричим о нарушениях именно правоприменительной практики».

«Сегодня сложились такие обстоятельства, когда мы вынуждены искать способы защиты от милиции», - говорит Наталья Шарипов.

«Требуем снять с должности министра внутренних дел Игоря Шуневича за допущенное беззаконие. Просим вас поддержать инициативу матерей о проведении амнистии для всех осужденных, неотложных изменений в законодательстве и проведения судебной реформы», - призывает женщина.

На каком основании прослушивается телефон?

Наталья Шарипa рассказала также, что направила на имя начальника УВД Витебского облисполкома Ивана Кубрякова, начальника управления КГБ по Витебской области Сергея Феоктистова и директора витебского филиала МТС заявления с просьбой показать ей документы, на основании которых прослушивается ее телефон.

Объясняет в заявлениях, что к выводу о прослушке активистка пришла после инцидента, который произошел 3 моя 2018 года возле здания Витебского горисполкома, куда она хотела отнести заявление о начале голодовки.

Кроме того, Наталья Шарипа обратилась к помощнику правителя по Витебской области Александру Субботину и председателю облисполкома Николаю Шерсневу, чтобы сообщили, какие меры принимаются ими в связи с голодовкой матери осужденных по ст.328. Просит также принять меры, чтобы остановить давление, которое осуществляется сейчас на детей голодающих в исправительных колониях.