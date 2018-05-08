В рейтинге «западности» стран бывшего СССР Беларусь – одна из самых советских 8.05.2018, 11:00

Ниже Беларуси только Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Американские эксперты поместили Беларусь в рейтинге вестернизации стран бывшего СССР ниже Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и всех европейских постсоветских государств, пишет thinktanks.by.

Лидеры и аутсайдеры

Самыми «западными» оказались страны Балтии. Об этом говорится в исследовании американского Стратегического центра политических и дипломатических решений (StrategEast).

В исследовании рассматривалось 14 государств – Россию в список не включали. Беларусь в рейтинге StrategEast разместилась на 11 месте. Ниже оказались лишь Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Эстония в рейтинге американских экспертов набрала 93 балла из 100, Литва – 85 баллов. На третьем месте — Латвия с 82 баллами. Беларусь в рейтинге набрала всего 31,5 балла.

Вестернизацией (от англ. Western — западный) называют перенос структур, технологий и образа жизни западных (европейских) обществ в незападные.

Составляя рейтинг, исследователи оценивали политическую, экономическую, юридическую, культурную ситуацию и образ жизни. По первым трем из этих параметров эксперты ставили оценку от 1 до 25. По культурно-языковой ситуации и образу жизни максимальная оценка составляла 15 и 10 соответственно.

Рейтинг вестернизации стран бывшего СССР StrategEast