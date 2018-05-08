закрыть
8 мая 2018, вторник, 11:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В рейтинге «западности» стран бывшего СССР Беларусь – одна из самых советских

  • 8.05.2018, 11:00

Ниже Беларуси только Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Американские эксперты поместили Беларусь в рейтинге вестернизации стран бывшего СССР ниже Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и всех европейских постсоветских государств, пишет thinktanks.by.

Лидеры и аутсайдеры

Самыми «западными» оказались страны Балтии. Об этом говорится в исследовании американского Стратегического центра политических и дипломатических решений (StrategEast).

В исследовании рассматривалось 14 государств – Россию в список не включали. Беларусь в рейтинге StrategEast разместилась на 11 месте. Ниже оказались лишь Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Эстония в рейтинге американских экспертов набрала 93 балла из 100, Литва – 85 баллов. На третьем месте — Латвия с 82 баллами. Беларусь в рейтинге набрала всего 31,5 балла.

Вестернизацией (от англ. Western — западный) называют перенос структур, технологий и образа жизни западных (европейских) обществ в незападные.

Составляя рейтинг, исследователи оценивали политическую, экономическую, юридическую, культурную ситуацию и образ жизни. По первым трем из этих параметров эксперты ставили оценку от 1 до 25. По культурно-языковой ситуации и образу жизни максимальная оценка составляла 15 и 10 соответственно.

Рейтинг вестернизации стран бывшего СССР StrategEast


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич