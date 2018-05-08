Полет через Атлантический океан за четыре минуты показали на видео 8.05.2018, 11:11

Короткий ролик демонстрирует кадры, которые были сняты во время 11-часового полета.

В Сети опубликовали видео, снятое во время полета через Атлантический океан. Путешествие длится 11 часов, однако в видео можно "прожить" его за четыре минуты. Ролик был опубликован на YouTube-странице AirlinePilotVids, сообщает korrespondent.net.

В таймлапс-видео снят полет из Лондона в Сан-Франциско. Снял его пилот British Airways Дэйв Уоллсуорт на самолете Airbus A380.