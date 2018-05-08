Парламент Армении выбирает премьер-министра (Видео, онлайн) 1 8.05.2018, 11:16

Никол Пашинян

Десятки тысяч сторонников Никола Пашиняна вышли на митинг в центре Еревана.

В Ереване началось специальное заседание парламента, в ходе которого состоятся выборы премьер-министра Армении, сообщает azatutyun.am.

Неделю назад Республиканская партия Армении (РПА), которая имеет большинство в парламенте, заблокировала избрание лидера протестного движения, в результате которого с поста премьер-министра ушел лидер РПА Серж Саргсян.

Это вызвало новые протесты в Армении, после которых РПА согласилась поспособствовать избранию Никола Пашиняна на пост главы правительства.

Для того, чтобы занять пост премьера, Пашиняну, пользующемуся поддержкой оппозиционного блока, необходимо получить голоса 53 депутатов в 105-местном армянском парламенте. Во время голосования 1 мая за его кандидатуру проголосовали 45 депутатов, а 56 депутатов, представляющих фракцию РПА, выступили против.

В преддверии сегодняшнего голосования в РПА заявили, что «8 мая у Армении будет премьер-министр».

Руководитель парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян – единственный кандидат на пост премьера.

Если, тем не менее, парламенту Армении не удастся избрать премьер-министра и сегодня, то силой закона главный законодательный орган страны будет распущен и будут назначены досрочные парламентские выборы. При таком сценарии РПА сохранит контроль над исполнительной властью в стране, по крайней мере, на время выборов, что, по мнению оппозиции, неприемлемо, поскольку это также будет означать возможность для РПА использовать имеющийся административный ресурс.

В то время как в парламенте Армении решается вопрос о будущем премьере, десятки тысяч граждан страны вновь вышли на улицы, чтобы показать свою поддержку Николу Пашиняну. Накануне 42-летний политик призвал своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана для празднования «эпохальной победы».

Ереванцы снова собираются на площади Республики. На этот раз — в ожидании внеочередного заседания парламента, где ожидается избрание премьер-министра.

Площадь снова перекрыта с улиц Абовяна и Амиряна. Демонстранты стягиваются и по улицам, и на метро. Больше всего — молодежи, в белых майках и с армянскими флагами, или шарами в цветах флага.

Сторонники Никола Пашиняна, лидера оппозиционного движения, установили на площади динамики и мониторы, на которые будут передавать заседание в прямой трансляции.

При этом несколько десятков автомобилей с флагами подъехали к парламенту с улицы Маршала Баграмяна, перегородив движение для другого транспорта. Молодые люди высовывались из окон, размахивали флагами и кричали.

Люди вышли из автомобилей, скандируя «Никол! Никол!».