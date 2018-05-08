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Жители Барановичей ответили Лукашенко на упрек о «зряплате»

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  • 8.05.2018, 11:24

Белорусы заслуживают лучшей оплаты своего труда.

Лукашенко на одном из последних совещаний заявил, что зарплата должна быть заработана. Intex-press спросила у жителей города Барановичи, зарабатывают ли они свою зарплату.

Все опрошенные уверены, что свою зарплату отрабатывают сполна, а многие даже считают, что им не доплачивают за труд.

Таким образом, жители Барановичей ответили Лукашенко на упрек в том, что люди получают не зарплату, а «зряплату».


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