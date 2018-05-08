Сенатор Бен Кардин: Цель санкций против России – изменить ее поведение 8.05.2018, 11:33

Бен Кардин

Фото: AFP

Экономические санкции являются действенным инструментом в арсенале американской внешней политики.

Санкции являются эффективным средством в арсенале США, которые Вашингтон использует для достижения целей в интересах американской национальной безопасности. Об этом во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований, посвященному влиянию санкций на российскую экономику и внешнюю политику, заявил сенатор-демократ Бен Кардин, сообщает «Голос Америки».

«Лидерство США в вопросе санкций является ключевым. Во-первых, это позволяет сделать наша экономика. Многие страны мира хотят вести бизнес с США. Благодаря нашей банковской системе можно торговать во всем мире. Во-вторых, они являются основным фактором при принятии решений руководства других стран», - отметил сенатор. – «Именно благодаря американскому лидерству другие государства ввели санкции против Ирана».

После аннексии Крыма Конгресс США принял закон, направленный на поддержку Украины. Главным мотивом, по словам сенатора, было вынудить Россию придерживаться Минских соглашений.

«Целью использования этого инструмента – изменить поведение России. США никогда не признают российскую аннексию Крыма – это часть Украины», - добавил сенатор Кардин. – «Россия должна прекратить нарушать суверенитет других стран. Санкции помогли изменить расчеты Москвы в Украине», - заявил сенатор.

Бен Кардин напомнил и о «Законе Магнитского», принятый Конгрессом США в 2016 году. Виновные в смерти адвоката Сергея Магнитского лишились возможности посещать Соединенные Штаты и использовать американскую банковскую систему.

«Другие страны также присоединились к глобальной версии «Закона Магнитского», - заявил сенатор.

По его мнению, президент России Владимир Путин успешно проводит свою политику, используя для этого разные инструменты, и Западу необходимо выступить против этого.

«Если не дать отпор действиям президента Путина, он продолжит свою политику. Он будет использовать вооруженные силы, коррупцию, дезинформацию, возможности в киберпространстве, энергетические рычаги влияния. Я предпочитаю использовать санкции, чем солдат», - заявил сенатор. – «Санкции - самый эффективный способ. К сожалению, в конечном итоге, граждане России страдают от действий президента Путина».

Американский законодатель выразил надежду, что Дональд Трамп сможет донести до российского лидера, что его действия являются недопустимыми.

«Президент Трамп должен дать понять, что Москва совершила ошибку в Украине, что Кремль должен следовать Минским соглашениям, что есть возможность снизить напряжение и, в конечном итоге, решить проблему с Крымом», - отметил Бен Кардин.