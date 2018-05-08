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Белорус побежал тушить пожар у тещи – и недосчитался $200 тысяч

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  • 8.05.2018, 11:42
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Фото: Петр Гузаевский

Инцидент произошел в Ганцевичском районе.

Ночью 7 мая из дома фермера в деревне Хотыничи пропали 196 тысяч долларов.

Мужчина обратился в милицию в 4.49. Он сообщил, что 7 мая, с 02.45 до 04.40, неизвестный разбил стеклопакет, проник в дом и похитил 196 тысяч долларов. По данным правоохранителей, потерпевший оценил нанесенный ущерб в 396 568 рублей 40 копеек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Как сообщает газета «Ганцавiцкi час», около 2.45 в деревне Хотыничи произошло возгорание в доме местной жительницы. Она сообщила о произошедшем дочери и зятю, которые жили неподалеку. Родственники приехали на пожар, а когда вернулись домой, то обнаружили, что их обокрали.

По словам хозяина дома, похищенные деньги — это сбережения за многие годы от их сельского бизнеса и деньги, вырученные за продажу личных тракторов и недвижимости.


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