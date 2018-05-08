В Гродно собирают подписи за демонтаж памятника Ленину 8 8.05.2018, 11:48

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Фото: «Радыё Свабода»

Памятник вождю не несет никакой исторической и культурной ценности.

Подписи собирают в интернете на портале рetitions.by. В петиции говорится, что памятник Ленину для всей Беларуси и для Гродно в том числе не имеет никакой исторической и культурной ценности, передает «Радыё Свабода».

Авторы петиции ссылаются на то, что во всех соседних странах, кроме России, памятники Ленину демонтировали и, мол, этим самым приняли правильное решение.

По мнению авторов петиции, для многих туристов, посещающих город, как и для самих жителей Гродно, непонятный смысл пребывания памятника Ленину на площади Ленина в городе.

Авторы петиции считают, что в истории Гродно было достаточно местных героев, памятники которым должны находиться на центральной площади, которую, кстати, тоже стоит дать название, достойное истории Гродно. Этим самым, утверждают они, демонтаж памятника Ленину позитивно скажется на имидже города.

Авторы инициативы предлагают также этот вопрос решить путем обсуждения с жителями города.

В Беларуси за времена независимости уже исчезли около 200 памятников Ленину.