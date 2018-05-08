закрыть
8 мая 2018, вторник, 13:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Литве появилось посольство Сакартвело

1
  • 8.05.2018, 11:54

Литва стала первой страной в мире, которая называет Грузию ее аутентичным названием.

Посольство Грузии в Литве в понедельник сменило вывеску на своем офисе - теперь на ней написано, что это посольство Сакартвело, сообщает Delfi.

Вывеска сменена после решения Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) о том, что "Грузия" останется официальным названием этого государства, однако в качестве альтернативного варианта названия этой страны может использоваться "Сакартвело".

Посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе сказала, что очень рада этой возможности.

"Литва стала первой страной в мире, которая называет Грузию ее аутентичным названием. Это яркий пример очень близких, очень особенных отношений и партнерства с Литвой", - сказала дипломат в понедельник BNS.

Тбилиси просил литовских лингвистов предоставить возможность называть страну Сакартвело, аргументируя тем, что название "Грузия" является русским. МИД Литвы обещает использовать название "Сакартвело" в делопроизводстве. Его намерено использовать и руководство страны.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич