В Литве появилось посольство Сакартвело 1 8.05.2018, 11:54

Литва стала первой страной в мире, которая называет Грузию ее аутентичным названием.

Посольство Грузии в Литве в понедельник сменило вывеску на своем офисе - теперь на ней написано, что это посольство Сакартвело, сообщает Delfi.

Вывеска сменена после решения Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) о том, что "Грузия" останется официальным названием этого государства, однако в качестве альтернативного варианта названия этой страны может использоваться "Сакартвело".

Посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе сказала, что очень рада этой возможности.

"Литва стала первой страной в мире, которая называет Грузию ее аутентичным названием. Это яркий пример очень близких, очень особенных отношений и партнерства с Литвой", - сказала дипломат в понедельник BNS.

Тбилиси просил литовских лингвистов предоставить возможность называть страну Сакартвело, аргументируя тем, что название "Грузия" является русским. МИД Литвы обещает использовать название "Сакартвело" в делопроизводстве. Его намерено использовать и руководство страны.