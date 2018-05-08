В вагоне поезда минского метро лопнуло стекло 1 8.05.2018, 12:18

1,271

Пассажиров высадили.

Стекло лопнуло в вагоне поезда минского метро, сообщил БелТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

Происшествие случилось сегодня на станции «Тракторный завод» около 10.40. Лопнуло торцевое стекло в двери, которая выходит на пространство между вагонами.

«Пассажиры были высажены на станции, и движение было восстановлено в обычном порядке. По предварительной информации, стекло лопнуло из-за чьих-то действий», - проинформировал Андрей Дроб.