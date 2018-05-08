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В вагоне поезда минского метро лопнуло стекло

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  • 8.05.2018, 12:18
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Пассажиров высадили.

Стекло лопнуло в вагоне поезда минского метро, сообщил БелТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

Происшествие случилось сегодня на станции «Тракторный завод» около 10.40. Лопнуло торцевое стекло в двери, которая выходит на пространство между вагонами.

«Пассажиры были высажены на станции, и движение было восстановлено в обычном порядке. По предварительной информации, стекло лопнуло из-за чьих-то действий», - проинформировал Андрей Дроб.


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