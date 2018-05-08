Сидоренко: Со следующего матча на ЧМ по хоккею должна быть уже другая команда 6 8.05.2018, 12:27

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Андрей Сидоренко

Остаться в элите – задача пока выполнимая.

Заслуженный тренер Беларуси Андрей Сидоренко поделился мнением о неудачном выступлении национальной команды на чемпионате мира в Дании, сообщает tribuna.com.

«Думал, что после игры со Швецией в матче с Францией будет совсем другая команда.

Все говорят смена поколений. Да, но результат все равно надо показывать. Наши матчи все еще впереди и надо реально ставить задачи.

Самые слабые стороны? Когда шла подготовка к чемпионату, то я обратил внимание на низкую результативность. И, конечно, игра спецбригады. Она оставляет желать лучшего. И взаимодействия: в обороне нужно играть плотнее, жестче. Здесь есть тоже проблемы. Но в целом, нужно ставить командную игру.

Система Льюиса? Есть разные системы. Американцы сейчас проповедуют вертикальный хоккей, агрессивный, скоростной хоккей. Тактика ставится еще от исполнителей, от игроков. Вот эту тактику нужно привязать к команде. Льюис пришел в 2015 году и там были другие исполнители. Сейчас поменялась тактика, но она не идет. Но еще много зависит от индивидуального мастерства.

Остаться в элите? Конечно, задача выполнима. Главные матчи впереди. Но я читал, что мы хотели в четвертьфинал попасть. Хоккеисты говорили. Сейчас уже задачи поменять нужно. Давайте все негативное оставим. Со следующего матча должна быть уже другая команда. Мы хотим пожелать ей удачи. Да, проблем много. Но их надо решать», – сказал Сидоренко в эфире программы «Спорт клуб» на ОНТ.

Напомним, сегодня после полуночи стало известно о том, что руководство Федерации хоккея Беларуси отправило в отставку Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси. Сергей Пушков будет руководить командой в оставшихся матчах на чемпионате мира.