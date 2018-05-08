Синоптики: Завтра ожидается до +28°С 8.05.2018, 12:42

В среду будет преимущественно без осадков.

9 мая погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять периферия антициклона с центром над Ладожским озером, днем по югу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, сообщает pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, по северу +5..+7°С, во второй половине дня повысится до +22..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.