закрыть
8 мая 2018, вторник, 13:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Синоптики: Завтра ожидается до +28°С

  • 8.05.2018, 12:42

В среду будет преимущественно без осадков.

9 мая погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять периферия антициклона с центром над Ладожским озером, днем по югу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, сообщает pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, по северу +5..+7°С, во второй половине дня повысится до +22..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич