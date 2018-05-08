В Минске выставили на аукцион восемь двухэтажных домов с людьми 2 8.05.2018, 12:49

1,372

Застройщик дома снесет.

Минские застройщики уже могут прицениваться к очередному участку с жилыми домами, выставленному на аукцион. Мингорисполком предлагает потенциальным инвесторам за счет собственных средств снести восемь двухэтажек в районе будущей станции метро «Зеленый Луг» и возвести на их месте жилой комплекс. Прежде чем получить прибыль от продажи квартир, застройщику придется понести убытки, связанные со сносом и расселением, сообщает onliner.by.

Выставленный на торги лот объединяет 8 домов по следующим адресам: улица Восточная, 184, 186, 188, 190, переулок 4-й Полиграфический, 10, 16, 16а, 18. Это здания ориентировочно 1950-х годов постройки. Сравнительно недавно в большинстве «приговоренных» к сносу домов был выполнен ремонт с обновлением кровли и фасада.

Начальная цена лота невелика — около 370 тысяч рублей. А вот затраты на снос и расселение составят около 5,4 млн рублей (только по предварительным подсчетам).

Перспективы реконструкции этого района обсуждаются достаточно давно. Пять лет назад архитекторы разработали проект масштабного уплотнения территории в границах улиц Восточной — Кольцова — Крамского — 4-го Полиграфического переулка. Застройкой должна была заниматься компания «Фрелиэйсэксим», однако проект застопорился на одной-единственной высотке, которую сдали в муках и со скандалами. Теперь территорию малоэтажной застройки нарезают на участки и пытаются продать всем желающим застройщикам (если таковые найдутся).

Аукцион запланирован на 6 июня, информирует Минский городской центр недвижимости.