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«Матери 328»: Уступать не собираемся

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  • 8.05.2018, 12:59
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В Пуховичском районе и Калинковичах продолжают голодовку 11 активисток движения «Матери 328».

«Мы уступать не собираемся, во всяком случае пока нет ответа от Кочановой и пока не будет кому передать эстафету голодовки», - заявила «Радыё Свабода» Елена Кузьмина, на участке которой в деревне Остров проводят протестную голодовку активистки движения «Матери 328».

8 мая, на 12-й день голодовки, в деревне Остров Пуховичского района остаются 4 голодающие активистки, еще 6 голодают на квартире в Калинковичах. Не оставила протест и 11-я его участница, лидер движения «Матери 328» Лариса Жигарь, которая 7 мая должна была уехать с Острова в Гродно.

«Лариса поехала, чтобы сопровождать в дороге Наталью Старовойт из Гродно, которой стало совсем плохо: она здесь уже теряла сознание, и врачи посоветовали ей поскорее остановиться. Но Лариса продолжает голодовку, хотя ей тоже очень тяжело, как всем нам», - сообщила Елена Кузьмина.

«В основном лежим»

О состоянии здоровья голодающих на 12-й день акции Елена рассказала на своем собственном примере:

«Иногда в глазах становится темно. Слабость такая, что уже и трудно ходить. В основном лежим, даже на солнце стараемся не выходить, так как это утомляет. Проводим время за тем: что смотрим в телефоны, беседуем, обсуждаем наши проблемы».

Елена говорит, что к голодающим ежедневно приезжают врачи, осматривают, читают лекции о том, как вредно голодать, призывают остановиться.

«Но мы им объясняем, что у нас нет другого выхода, так как за детей боремся. Возможно, нас поддержат женщины в Гродно, вот тогда сможем остановиться. Сейчас выясняем, возможно ли сделать короткий перерыв в голодовке, а потом восстановить ее. Не исключаем такого варианта», - сказала Елена Кузьмина.

По словам голодающих, чиновники из администрации Пуховичского района к ним так и не явились, пока нет и ответа от главы администрации Лукашенко Натальи Кочановой, с которой активистки движения «Матери 328» из Калинкович встречались 2 мая. Тогда Наталья Кочанова обещала им довести сведения о голодовке до правителя и как можно скорее дать им ответ.

«Снилась колбаска в горчичном соусе», - голодовщица из Калинкович

Хозяйка квартиры Елена Казакова, где проходит голодовка в Калинковичах, говорит, что она сама и все остальные женщины также страдают от слабости.

Однако держатся, ждут ответа от главы администрации Лукашенко Натальи Кочановой.

«Интересовались на почте - никакого ответа для нас нет. Посещал нас и председатель райсовета Виктор Замостик - у него тоже никакой информации об этом, хотя он был посредником в организации нашей встречи с Натальей Кочановой», - говорит Казакова.

Казакова сообщила, что на днях к ним заехал из Гомеля Владимир Климко с сыном, привез лимоны и банку меда, чтобы женщины добавляли в воду.

Еще одна голодающая Лиана Шуба, утро каждый день еще до приезда «скорой» меряет всем женщинам давление. Определяет также при необходимости, имея портативный глюкометр, уровень сахара в крови.

«Мы ждем ответа от Кочановой, но наши силы тоже не бесконечны. И у нас есть ответственность - на работе, перед своими родными. У меня мать плачет каждый день, спрашивает, когда отец может забрать меня из Калинкович домой. Тетя звонит из Минска - она не может нормально поесть, зная, что я голодаю», - рассказывала Лиана.

Женщина сообщила, что уже дня три ей трудно сосредоточиться, голова словно пустая, сложно мысль «поймать». Ничего не хочется. На пустой желудок трудно заснуть: снилась даже колбаска в горчичном соусе.

Напомним, голодовка активисток движения «Матери 328» началась 27 апреля, в разные дни в ней принимали участие до 14 человек. Голодовка проходит в Пуховичском районе и Калинковичах, на 4 дня к ней присоединялась активистка Наталья Шарипа в Витебске. Женщины требуют встречи с Лукашенко, создания комиссии для изучения уголовных дел осужденных за распространение наркотиков и либерализации антинаркотического статье 328 Уголовного кодекса.


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