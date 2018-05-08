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Анджей Дуда предложил создать свободный рынок газа в Центральной Европе

  • 8.05.2018, 12:56

Торговля газом будет идти через порты Балтийского, Адриатического и Черного морей.

Президент Польши Анджей Дуда предлагает создать свободный рынок газа стран Триморья - Центральной Европы.

Соответствующее предложение содержится в его письме к участникам энергетической конференции Gazterm, которая проходит в польском Мендзиздрое, передает «Польское радио».

Сообщается, что в письме Дуда призывает создать свободный газовый рынок в Центральной Европе.

По его мнению, для этого страны должны снять инфраструктурные и экономические препятствия. Он также отметил, что важную роль в отмене этих препятствий должны сыграть порты Балтийского, Адриатического и Черного морей.

В то же время Дуда подчеркнул, что особую роль при интеграции должны сыграть терминалы сжиженного природного газа в Свиноуйсьце, Клайпеде и на хорватском острове Крк.

Дуда также добавил, что энергетическую безопасность и стабильность поставок газа удастся реализовать в тесном сотрудничестве с Евросоюзом и США. А для диверсификации поставок необходимо завершить проект Baltic Pipe, который откроет доступ к месторождениям газа в Норвегии.


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