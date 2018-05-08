Советы туристам: как белорусу объехать 5 стран за 100 евро 8.05.2018, 13:14

Самые дешевые маршруты по Европе на это лето.

Начало мая – самое время для самостоятельного путешественника задуматься о грядущем отпуске: билеты сейчас – просто шик! Если вы не любитель пакетных туров, TIO.BY спешит порадовать вас 5-ю отменными летними маршрутами, и большинство из них – с плавающими датами. Есть оговорка: билеты копеечные, но, планируя бюджет поездки, загляните в сервисы бронирования, чтобы потом не трясти копилку и не питаться макаронами, проклиная купленные билеты. Да, жилье в Барселоне (да еще и в самый сезон!) стоит немало. Но если маршрут – мечта?

САМОЕ ВКУСНОЕ! БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ ЗА 103 ЕВРО: ВАРШАВА-ПАРИЖ-БАРСЕЛОНА-ЛЮКСЕМБУРГ-МИЛАН-ВАРШАВА

Действительно шикарный маршрут: билеты между 5-ю странами укладываются в 100 евро. Выделять на путешествие нужно недели две отпуска, а в идеале даже дней 20. Да, дешевый перелет нивелируется дорогим жильем туристических мекк, но на такую поездку не жалко отложить деньги.

Итак, Варшава, 1 июня. Летим в Париж Бове, который славится своими дорогими трансферами, но туристам, опьяненным отпуском, дополнительные 15-20 евро нипочем. Перелет стоит 33 евро – это самый дорогой билет в этой сборке – но для перелета в Париж – нормальная бюджетная цена. Да, бывает и дешевле, но обычно - дороже.

Из Парижа – в не менее колоритную Барселону. Еще вчера улететь можно было всего за 13 евро, а сегодня цену подняли до 17. По такой цене можно улететь 4 и 5 июня.

Из Барселоны в Люксембург за 20 евро можно улететь, например, 11 июня. Получается почти неделя в Барсе - еще и на пляж успеете. А если не успеете, то летите 13-го или 15-го.

Из Люксембурга летим в Милан. Для этого отлично подойдет 16 июня. Да, и билет стоит всего 13 евро. У тех, кто задержался в Барселоне, тоже все хорошо складывается: есть дешевые билеты на 18 и 20 июня.

Из Милана возвращаемся в Варшаву за 20 евро, даты тоже плавающие. Например, можно погулять пару дней по Милану и вернуться 23 или 24 июня.

Не забываем прибавить к сумме билетов расходы на трансфер в/из Варшавы – и спешим бронировать билеты на Ryanair: весь маршрут мы летаем только с ним.

САМОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ: ВАРШАВА-ВЕНЕЦИЯ-НЕАПОЛЬ-МИЛАН-ВАРШАВА ЗА 100 ЕВРО

Маршрут для тех, кто уже успел побывать в Риме и кому эта поездка понравилось. Пришло время открывать и другие грани страны! Например, поторговаться с неаполитанцами за лучшую итальянскую пиццу, сравнить миланских модниц со славянскими красавицами и посмотреть, что там за турникеты установили в Венеции.

Отправная точка – Варшава. Билеты в Венецию за 72 злотых у Ryanair есть на 29 июня, а также 16, 27 и 30 июля. Выбор дат не так обширен, как в предыдущей сборке, но пара вариантов есть.

Дальше все будет проще: по маршруту Венеция-Неаполь полно билетов по цене 18,7 евро. Например, начав плавать по венецианским каналам 16 июля, уже 19-го можно танцевать тарантеллу где-нибудь на улочках Неаполя. Или 21-го, если венецианские гондольеры вам нравятся больше, чем неаполитанские пиццайоло.

Продолжаем discover Italy: из Неаполя летим в Милан – тоже за 18,7 евро и, опять же, выбирать даты можно методом тыка. Например, приземлившись в Неаполе 19-го июля, уже 23-го можно постигать азы моды в Милане, куда вы прилетите с Ryanair.

Кстати, из Венеции можно доехать сразу в Милан, минуя Неаполь, на автобусах Flixbus. Цена вопроса – от 10 евро. Автобус находится в пути в среднем 4 часа.

Альтернативный вариант: поезд Italo как раз с 1 мая начал курсировать между Миланом и Венецией, доехать можно тоже за 10 евро (но, возможно, позже цену поднимут до 20).

Из Милана можно вернуться в Варшаву за 41 евро в любую из дат до 28 июля - все с тем же Ryanair.

А вернувшись, начать планировать следующее итальянское путешествие: поверьте, в Италии еще много колоритных городов!

САМОЕ КОНТРАСТНОЕ: НОРВЕГИЯ, РУМЫНИЯ И ИТАЛИЯ

Какой бы ни была зарплата белоруса, долететь до Осло он сможет (пожить недельку-другую – уже под вопросом). Дешевые билеты из Варшавы и Вильнюса есть всегда, иногда дешевые настолько, что аж руки чешутся купить просто чтоб были.

Если реализовать этот маршрут в августе, то билеты в Осло можно помониторить и, возможно, купить их не за 20 евро, как сейчас предлагает Wizz air, а за 10 – это обычная цена на перелет до Осло.

А поклонники Ryanair могут улететь в Осло и из Вильнюса – пока что за 24,5 евро.

Глубоко вдыхаем – и ныряем из прохладной Норвегии в теплую и неизведанную Румынию (это вам не тонкие нюансы разницы между пиццей в Милане и Неаполе!). Даты хорошие, цены тоже, спасибо Wizz air.

Из Бухареста летим в Милан с Ryanair. Кстати, это не так контрастно, как может показаться на первый взгляд: по одной из версий румыны произошли от древних римлян, поэтому румынский с итальянским очень похожи – сами услышите. Хорошие цены есть на 10 и 11 августа.

Из Милана можно вернуться в Варшаву 13 августа за 27,5 евро. Либо попутешествовать по окрестностям (из Милана легко и быстро путешественник домчит до Генуи, Турина или Болоньи) и покинуть Италию 23-го августа за 20 евро с Ryanair.

САМОЕ ЛЕНИВОЕ: КУПИТЬ БИЛЕТЫ В РИМИНИ ЗА 53 ЕВРО ТУДА-ОБРАТНО

Если вы читали предыдущие варианты с мыслями «Что за ужас? Кто подпишется на это жуткое количество стыковок?», этот спокойный вариант – для вас. Билеты в Римини из Варшавы на 21 июня стоят всего 17 евро. Обратно дороже: если хотите провести на курорте неделю – 155 злотых (36,5 евро). Если прилетели на пару-тройку дней, то 129 злотых (30 евро). Дешевые билеты предлагает Ryanair.

САМОЕ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЕ: ВАРШАВА-БУДАПЕШТ-ВЕНА-(БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА/БОЛГАРИЯ)-БРАТИСЛАВА- ВАРШАВА

Если все эти французы и итальянцы вам не по душе, можно поискать что-то поближе и побюджетнее (казалось бы, куда уж дешевле, но помните про жилье). Наш выбор – удобно расположенные относительно друг друга Будапешт, Братислава и Вена. Этот маршрут хорош еще тем, что повторить его можно в любое время: дешевые билеты мелькают постоянно.

Из Варшавы в Будапешт отвезет Wizz air: члены Wizz Discount Club заплатят всего 59 злотых – около 14 евро. Такие цены есть на все лето – например, на начало июня.

Из Будапешта можно дешево доехать на автобусе до Вены. Время в пути – примерно 3 часа, билеты на Flixbus можно купить за 5 евро:

Автобус Вена-Братислава на том же Flixbus стоит 5 евро.

Можно разнообразить маршрут и попробовать словить что-то дешевое из Вены в Варну - например, у Wizz air.

Либо слетать c Wizz air в Боснию и Герцеговину за 10 евро.

Из Братиславы можно вернуться в Варшаву все с тем же Wizz air за 12,5 евро.

Итак, маршрут Варшава-Будапешт-Вена-Братислава-Варшава можно уложить в 37 евро, заглянуть в Боснию и Герцеговину – еще плюс 20-30 евро. Это самый бюджетный маршрут из предложенных, особенно учитывая то, что хостел в Будапеште можно снять за 7 евро, в Вене и Братиславе – за 10-12 евро.

Но помните, что билеты у лоукостеров – дело тонкое: сегодня они есть, а завтра их уже нет. Главное правило: увидел – покупай!