МВД предложило новый способ лишать водителей прав на полгода 6 8.05.2018, 13:18

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Фото: kp.by

В Беларуси хотят ввести систему баллов за нарушения ПДД.

МВД вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Закон «О дорожном движении», сообщает tut.by.

Проектом предусмотрено начисление штрафных баллов водителям, нарушающим ПДД. Суть проста: набрал за календарный год определенное количество баллов даже за «легкие» правонарушения — лишишься прав на полгода.

«Почем» нарушения?

В 1 балл оценили нарушения, штраф за которые не превышает трех базовых величин (например, непройденный техосмотр, стоянка в неположенном месте и пр.), а также за которые высылают «письма счастья» (скорость и парковка);

2 балла начислят за нарушения, штраф за которые не превышает пяти базовых величин (например, проезд на красный свет или нарушение требований знаков и разметки);

3 балла вы получите за нарушения, штраф за которые не превышает десяти базовых величин (это превышение скорости на 30 и более км/ч и пр.);

4 балла начислят за нарушения, штраф за которые более десяти базовых величин или же предусмотрено лишение прав (это «пьянка» за рулем, выезд на встречку, непропуск скорой и другие грубые нарушения).

А как же сами штрафы и лишение?

Ответственность за сами нарушения — штрафы и лишение прав — при этом отменять никто не собирается: штрафные баллы пойдут «бонусом».

За некоторые нарушения штрафные баллы начислять не будут (речь идет о предусмотренных частями 6, 8 статьи 18.12, статьей 18.20, частью 5 статьи 18.22 КоАП).

Со сведениями о количестве начисленных баллов водитель сможет ознакомиться онлайн через специальное приложение.

Посмотреть полный текст проекта, а также высказать свои предложения и замечания можно на правовом форуме Беларуси.