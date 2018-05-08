Фельдшер-акушер из Солигорска: Заработная плата - самое печальное в моей работе 8.05.2018, 13:29

Белоруска работает по 12 часов - с 8 утра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра.

Александре Потачиц 27 лет. Она работает акушеркой в родильном отделении Солигорской больницы. Девушка рассказала «Kур'еру» про выбор профессии, почему работа приносит ей счастье и что кричат женщины во время родов:

Про выбор профессии

Я стала акушеркой случайно. После 11 классов поступала на программиста, но не прошла на бюджет.

Выбрала медицину, потому что хотела помогать людям, хотя прекрасно знала, что заработная плата низкая. Родители поддержали, мол, работа не на холоде, будешь всегда в чистоте.

Я привезла документы в Слуцкий медицинский колледж, хотела подавать на специальность «медсестра». Но в приёмной комиссии мне сказали, что у меня очень высокий балл, его достаточно для поступления на фельдшера-акушера. Меня убедили, что фельдшер-акушер — это универсальный солдат. Можно работать и медсестрой, и фельдшером, и акушером.

После колледжа получила распределение в Солигорск. Отработала два с половиной года и ушла в декрет. Скоро выйду на работу, когда роддом откроется после мойки.

В чём заключается работа

Я принимала рожениц в роддом в санпропускнике, оформляла документы, подготавливала к родам. Ещё работала на посту, где мы проводили процедуры— прокапать, у кого низкий гемоглобин, или сделать переливание крови, или дать необходимые препараты.

Смены у нас по 12 часов — с 8 утра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра. Режим работы — день, ночь, отсыпной, выходной.

Работников иногда не хватает, приходится оставаться на сутки. Ночные смены самые тяжёлые, потому что нужна концентрация внимания. Всё-таки не картошку разгружаем.

Первые роды

Первые роды приняла случайно. Я работала на посту. Около 5 утра позвонили из машины скорой помощи, сказали, что везут роженицу и она вот-вот родит. Ко мне прибежала санитарка: «Сашка, давай быстрее, уже подвозят!»

Всё, что я успела, так это надеть перчатки и расстелить пелёнку на кушетке. Открылась дверь, зашла женщина, я её уложила и почти сразу приняла мальчика. Я даже не успела испугаться, всё так быстро произошло.

Меня захлестнули эмоции, адреналин. Это такое счастье, когда осознаёшь, что своими руками ты помог появиться на свет маленькому человеку. Ты как бы разделяешь счастье с женщиной. Она плакала, я тоже.

Самый тяжёлый рабочий день

В моей работе их было два — в дневную и ночную смены.

Я только пришла после распределения, ещё толком не знала, что где лежит. Днём у меня было несколько кесаревых сечений и одно переливание крови. Всё должно было проходить быстро, а начальник ругался, указывал, что я не так делаю, но я справилась. Это был единственный раз, когда пришла со смены и плакала. Мне стало страшно, что так будет всегда. Потом привыкла, освоилась. Теперь всё нормально.

Второй тяжёлой сменой стало ночное дежурство — за первую половину ночи поступило 12 женщин. Я не могла даже отойти воды попить.

Что самое сложное

Человеческий фактор. Люди бывают разные: с кем-то легко найти общий язык, а с кем-то тяжело. Многие прямо с порога начинают грубить в ответ на приветствие. Что остаётся делать, если человек так настроен? Я объясняю это тем, что женщины в это время очень чувствительны. Любое слово, фраза могут их обидеть.

Одни кричат: «Ненавидим вас всех!», а потом лежат и плачут, что всё хорошо. Другие проклинают своих мужей: «Я его к себе больше не подпущу!» Я заметила: кто больше всех кричит и жалуется, те скоро приходят опять рожать.

Что нравится в работе, а что расстраивает

Родильное отделение, хоть это и больница, всё равно отличается от других стационаров. К нам поступают не болеть, не лечиться, а за своим счастьем. Мне это приятно.

Очень расстраивает, когда женщина настроена негативно. Она зациклена на своей боли, неприятных ощущениях. Зачастую бывает так, что мы пытаемся подарить женщинам позитив, а их негатив забрать себе, успокаиваем.

О зарплате

Заработная плата — самое печальное в моей работе. Сейчас оклад у акушерок — 370−380 рублей. Всё зависит от категории. За каждую доплачивают 30 рублей. Получается 400−420 рублей, если без переработок. Поэтому сейчас я планирую устроиться на подработку в стоматологию.

Родила дочь в свой праздник

Я родила дочь 5 мая в свой профессиональный праздник — Международный день акушерки, на своей же работе.

Как акушерка и мама могу сказать, что не всё так страшно, как кажется. Хотя я очень чувствительная: любая даже небольшая боль — и мне надо пить обезболивающее. Я ожидала, что мой крик будет разноситься на весь Солигорск, но этого не случилось.

Ко мне подходили коллеги, спрашивали, почему я не кричу. А я отвечала, что мне не хочется, лень, хотя болело сильно.

Роды — это своеобразная дань, чтобы получить ребёнка. Надо перетерпеть боль, чтобы получить счастье — малыша.