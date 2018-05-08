закрыть
8 мая 2018, вторник, 13:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Билл Гейтс изменил курс биткоина одной фразой

1
  • 8.05.2018, 13:36
Билл Гейтс

Основатель Microsoft назвал криптовалюту «теорией большого дурака».

Стоимость биткоина упала почти с 10 тысяч долларов до 9,2 тысячи после критики основателем Microsoft Биллом Гейтсом и главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом, передает CNBC.

В эфире телеканала Гейтс назвал биткоин одной из самых спекулятивных вещей в мире. «Вы ничего не производите, поэтому не следует рассчитывать, что его цена будет расти. Это теория большего дурака в чистом виде», — сказал Гейтс.

Биткоин 5 мая вплотную подбирался к отметке 10 тысяч долларов, на 40 процентов отыграв падение начала года. После высказываний Гейтса к 10:00 (по Минску) 8 мая криптовалюта стоила 9,3 тысячи долларов и продолжала дешеветь.

В апреле биткоин показал минимальную с начала года волатильность. Если в январе курс менялся на тысячу долларов в течение торгов в общей сложности 21 день, то в апреле таких дней было два. В мае криптовалюта начала плавный рост, показав 6-7 мая довольно резкое снижение.

Это произошло в том числе после слов Баффета, который 5 мая в очередной раз раскритиковал биткоин. На этот раз он назвал его крысиным ядом, возведенным в квадрат. Вице-президент Berkshire Hathaway и партнер Баффета Чарльз Мангер считает, что торговля криптовалютой — «просто слабоумие».


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич