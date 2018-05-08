Букмекеры: уроженец Беларуси Рыбак - один из претендентов на победу в «Евровидении» 8.05.2018, 13:43

Сегодня в Лиссабоне пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса.

Ведущие букмекерские конторы очень скептически смотрят на исход голосования для Alekseev’а: по их прогнозам, шансы на победу минимальны. Представитель Беларуси может даже не выйти в финал, пишет tut.by.

Напомним, что в первом полуфинале выступят представители 19 стран. В финал попадут лишь десять из них. По версии британской конторы William Hill, Alekseev может разделить с представителем Литвы 10−11-е места. Что касается финала, то если певец туда попадет, он может побороться за места с 19-го по 27-е. William Hill ставит на победу Кипра. На втором месте — Израиль, третье делят Норвегия и Эстония.

Контора Ladbrokes также ставит на Кипр, Израиль, Норвегию и Эстонию. По их мнению, в первом полуфинале Alekseev может занять лишь 14-е место. Но если все-таки попадет в финал, то имеет шансы на 15−20-е места.

На 14-е место в первом полуфинале ставит представителя Беларуси и сайт eurovisionworld.com, в финале — на 22-е место. Среди потенциальных победителей — также Кипр, Израиль, Норвегия и Эстония.

Букмекерский сайт Nicerodds верит во все ту же «великолепную четверку» стран. По мнению создателей сайта, в полуфинале Alekseev займет 14-е место, а в финале может зацепиться за 20−23-е места.

Таким образом, наиболее вероятным претендентом на победу пока является Кипр, который представляет Элени Фурейра с песней Fuego.

На втором месте находится Нетта Барзилай из Израиля с песней Toy.

На третье место, по версии букмекеров, претендуют Норвегия и Эстония.

Норвежцев представляет уроженец Беларуси Александр Рыбак с песней That’s how you write a song.

Эстонцев — Элина Нечаева с песней La Forza.

Впрочем, букмекерские конторы неоднократно ошибались в своих прогнозах, поэтому шансы на успешное выступление представителя Беларуси все-таки есть.