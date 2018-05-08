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На территории «Бобруйскмолоко» нашли директора в петле

  • 8.05.2018, 13:49

Предполагают суицид.

Утром 8 мая на территории предприятия «Бобруйскмолоко» (Бобруйский филиал холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка») погибла его руководитель Татьяна Корнилова. Предполагают, что 47-летняя женщина совершила суицид, пишет tut.by.

По предварительным данным, Татьяна Корнилова повесилась в одном из помещений на территории предприятия. Когда ее обнаружили, женщина еще была жива, но спасти ее так и не удалось. На месте происшествия работают силовики, которые установят обстоятельства произошедшего.

Производственное унитарное предприятие «Бобруйскмолоко» входит в состав холдинга «Бабушкина крынка». Здесь производят молоко, сметану, творог. Татьяна Корнилова руководила предприятием с ноября 2015 года.

Татьяна Владимировна родилась в городе Осиповичи. Окончила Могилевский технологический институт по специальности «технология молока и молочных продуктов», инженер-технолог. Свой трудовой путь начала в 1992-м году в ОАО «Бобруйский гормолзавод» машинистом участка кисломолочной продукции, пройдя служебные ступеньки до заместителя директора филиала по производству и сырью в 2013 году и работала в этой должности до назначения руководителем предприятия. Корнилова была замужем, есть дочь.


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