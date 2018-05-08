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Директор «Такси Алмаз 7788» возместил ущерб

  • 8.05.2018, 14:55
ВИКТОР ПУЗИКОВ
ФОТО: NN.BY

Виктор Пузиков просит освободить его от уголовной ответственности.

Следственное управлением УСК по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Такси Алмаз 7788", сообщили interfax.by в отделе информации и связи с общественностью СК во вторник.

"В ходе расследования установлено, что обвиняемым в бухгалтерском учете не отражалась выручка, поступавшая от организаций-перевозчиков в виде наличных денежных средств за оказанные информационно-диспетчерские услуги и услуги по сдаче в аренду транспортных средств (автомобилей такси). Данные обстоятельства подтверждаются комплексом доказательств, которые получены в процессе работы по уголовному делу", - говорится в сообщении СК.

Руководителю общества предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Применена мера пресечения в виде залога.

"В ходе расследования директор общества признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся, активно содействовал следствию и добровольно возместил причиненный ущерб", - проинформировали в СК.

На стадии ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемым заявлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.

Напомним, директор ООО "Такси Алмаз 7788" Виктор Пузиков был задержан в июне прошлого года. Его противоправная деятельность была выявлена сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску.


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