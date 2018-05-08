10 реальных способов сэкономить на бензине 6 8.05.2018, 13:58

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Маленькие хитрости от опытных водителей.

«Копейка рубль бережет» — эта пословица актуальна всегда. И даже когда цены на бензин растут «на копейку», это не повод не попытаться хорошенько сэкономить, пишет 365info.kz.

Оставьте в покое педаль газа

Каждый раз, когда вы срываетесь с места в карьер, втопив в пол педаль акселератора, расход топлива вырастает в разы. Чем более резко вы разгоняетесь, тем больше энергии потребляет двигатель. Угадайте, откуда ваш автомобиль берет энергию?

И педаль тормоза тоже

Разумеется, вы должны ей пользоваться, чтобы остановиться, но если вы знаете, где поворот, доедьте до него по инерции. При резком торможении в цилиндры двигателя подается слишком много топлива, которое тут же преобразуется в тепловую энергию, рассеивающуюся в воздухе. Минимум эффективности, максимум затрат.

Не разгоняйтесь

Разогнавшись по пустой дороге до 120 км/ч вы, конечно, доберетесь до пункта назначения быстрее. Но окупит ли эта спешка расходы на бензин? На высоких скоростях вашей машине приходится преодолевать сильное сопротивление встречного воздуха, с которым автомобиль справляется, увеличивая число оборотов, а следовательно, расход энергии.

Уберите все лишнее

Лишние вещи в багажнике самым недвусмысленным образом мешают вашему желанию сэкономить. Уберите все, что вам не пригодится в машине в ближайшее время: детское кресло, ящик с инструментами, верхний багажник (запаску, учитывая состояние российских дорог, лучше оставить). Каждые лишние 45-50 кг веса увеличивают расход на 1-1,5 литра на каждые 100 км.

Выключите электроприборы

Включенный кондиционер увеличивает расход примерно на 15%. Выключив его, вы будете экономить примерно 2 литра на каждые 100 км. Остальные электроприборы в машине «жрут» немного поменьше. Правда, хотите ли вы жертвовать комфортом в угоду экономии, решите для себя сами.

Старайтесь не ездить в дождь

Сопротивление воды под колесами автомобиля не намного меньше сопротивления встречного потока воздуха. А когда эти две силы действуют вместе, об экономии точно можно забыть. Если обстоятельства все-таки вынуждают в ливень выбраться на дорогу, будьте готовы, что за бензин вам придется заплатить больше, чем обычно.

Давление в шинах

Очень важно следить за тем, чтобы уровень давления в шинах не слишком отличался от рекомендованного. Если все 4 колеса спустят всего на 0,1 атмосферу – расходы топлива уже вырастают на 2-3%. Кроме того, накачанные шины ключевой фактор безопасной поездки, обеспечивающий оптимальный тормозной путь.

Регулярное техобслуживание

Ваш автомобиль напичкан всевозможными датчиками и фильтрами. В частности в нашем вопросе важны три вещи: свечи, воздушные фильтры и моторное масло. Не забывайте регулярно их проверять и менять, или вам так или иначе придется заплатить за свою лень.

Правильно выбирайте бензин

Во-первых, время от времени мониторьте цены на всех доступных вам заправках. Привычка заправляться в одном и том же месте может неожиданно сильно ударить по карману. Также имеет смысл попробовать все доступные для двигателя вашего автомобиля сорта бензина и выбрать тот, который будет обеспечивать оптимальное соотношение цены и качества.

Продумывайте маршрут

Избежать пробок и найти оптимальный маршрут вам поможет навигатор. Если вы в принципе знаете, где в вашем городе постоянно образуются заторы, возможно, стоит заранее определить путь, поехав по которому вы сэкономите как время, так и топливо.