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Лев Марголин: Правительство делает взаимоисключающие заявления

  • 8.05.2018, 14:14
Лев Марголин

В Беларуси до сих пор нет единой экономической стратегии.

Совсем недавно Лукашенко заявил, что господдержка предприятий не дает эффекта и призвал перестать вкладывать деньги госбюджета в убыточные проекты.

Ограничится ли правитель только заявлениями, либо пойдет на реальные шаги - cайт Сharter97.org спросил у экономиста Льва Марголина:

- Лукашенко давно понимает, что госпредприятия неэффективны, но не хочет с ними расставаться. Они боится потерять управляемость cтраной. Я могу поверить в том, что он искренне осознал это, но не могу поверить в то, что Лукашенко будет предпринимать какие-то действия.

Часть государственных предприятий умерло естественной смертью. Думаю, что этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не умрут остальные.

Единственное, на что Лукашенко может пойти - продажа госсобственности стратегическому инвестору.

Но проблема в том, что нормальные инвесторы, готовые вложить крупные средства в эти проекты, в Беларусь точно не придут. Причина очень проста: в стране не работает принцип верховенства права. Каждый инвестор просчитывает риски и понимает, что придя в Беларусь он может потерять все вложенные деньги.

Поэтому единственные возможные инвесторы на нашем рынке - «полутемные» личности, обещающие «золотые горы». А на деле они нуждаются только в площадях предприятий, которые используются не по назначению, сдаются в аренду и тд.

- Министр экономики Владимир Зиновский анонсировал начало новой индустриализации в Беларуси. С одной стороны Лукашенко говорит о неэффективности предприятий, с другой - министр экономики говорит о том, что нужно вкладывать в них деньги. Как можно связать между собой эти вещи?

- Cвязать очень просто. У нас в стране до сих пор нет единой экономической стратегии. И заявляя о том, что старые госпредприятия неэффективны, второй рукой вкладываем сотни миллиардов долларов в убыточные проекты. Нет стратегии - поэтому раздаются подобные взаимоисключающие заявления.

- По словам Зиновского, индустриализация призвана довести рост ВВП до 100 миллиардов. Вы верите в это?

- Я абсолютно не верю в это. Дай Бог достигнуть цифры ВВП, которая была в 2013 году. Думаю, что мы еще очень долго будем сравнивать показатели именно с этим годом. Более того, даже эта цифра невозможна без каких-то изменений.

Заявления министра экономики о новой индустриализации - это как заявления Гитлера о секретном оружии в конце войны, на которое он рассчитывал.

Cектор IT не может дать такой толчок к различию экономики. Как ни крути - серьезного роста в доле ВВП от этого роста не ожидается.

Если мы посмотрим на современные кластеры, индустриальные, к примеру - биотехнологии, нанотехнологии, то они дивиденды от них невозможны без серьезных инвестиций извне. Государство также может вложить деньги, но нужны серьезные инвесторы, которые обладают патентами, технологиями.

Такие инвесторы в Беларусь не придут по определению. Это будет продолжаться до тех пор, пока в стране такая ситуация. Конкурс в мире на такие инвестиции очень высок, а у Беларуси нет козырей, чтобы выиграть в этой борьбе.


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