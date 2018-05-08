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Министр финансов Сербии уволился на следующий день после начала переговоров с МВФ

  • 8.05.2018, 14:07

Бывший экономист Всемирного банка Вуйович работал в двух правительствах, начиная с 2014 года.

Сербский министр финансов Душан Вуйович подал в отставку на следующий день после того, как страна начала переговоры с Международным валютным фондом о новой программе финансирования.

Об этом сообщили в правительстве Сербия, передает Reuters.

Согласно сообщению, Вуйович рассказал премьер-министру Ане Брнабич, что хочет уйти в отставку из-за "семейных, профессиональных и личных причин".

"Во время моего мандата были достигнуты значительные результаты, в частности по макроэкономической стабилизации и определению структурных реформ, необходимых, чтобы сделать эти результаты устойчивыми", - сказал Вуйович.

Бывший экономист Всемирного банка Вуйович работал в двух правительствах, начиная с 2014 года и провел соглашение о трехлетнем кредите МВФ на 1,2 млрд евро ($1,43 млрд), которое Сербия успешно выполнила в феврале. Переговоры о новом соглашении в обмен на реформы для стимулирования экономического роста начались 7 мая.

Сербские СМИ предполагают, что Синиша Мали, мэр Белграда, ранее работавший экономическим советником президента Александара Вучича, может заменить Вуйовича.

Правительство Сербии, которое завершило 2017 год с небольшим бюджетным профицитом, получило возможность повышать зарплаты бюджетникам и пенсии в этом году при таких же положительных экономических показателях.

Экономика Сербии выросла на 2% в 2017 году и, по прогнозам, вырастет в этом году на 3,5%. По предварительным оценкам, рост показал 4,5% в первом квартале 2018 года. Аналитики говорят, что отставка Вуйовича принесла неопределенность на рынки.


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