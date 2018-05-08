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Площадь возле посольства США в Иерусалиме назовут в честь Трампа

  • 8.05.2018, 14:37
Фото: REZ SHANI

Мэр города сделал официальное заявление.

Площадь возле посольства США в Иерусалиме назовут в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о своем намерении официально переименовать площадь у американского посольства в "Площадь Соединенных Штатов в честь президента Дональда Трампа".

В будущем ожидается проведение торжественных мероприятий по переименованию площади с участием представителей США.

"Таким образом, Иерусалим отблагодарит президента и жителей Соединенных Штатов, которые стоят рядом с государством Израиль", - сказал мэр.

"Президент Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, он стоит на стороне исторической правды и делает правильную вещь", - добавил он.

Как сообщалось, в Иерусалиме начали устанавливать дорожные знаки накануне открытия посольства Соединенных Штатов в соответствии с решением Дональда Трампа признать город столицей Израиля.


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