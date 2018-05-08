Как отдых влияет на усвоение информации? 1 8.05.2018, 14:46

Шотландские исследователи пришли к интересному выводу.

Психологи из Университета Хериот-Уатт в Шотландии установили: десять минут отдыха в тишине после работы с новой информацией помогают лучше ее запомнить и сформировать более детальные воспоминания, пишет сайт «Вокруг Света».

Один из авторов работы Майкл Крейг поясняет: «Последние исследования показывают, что системы памяти усиливают слабые новые воспоминания, “повторяя” их: активность мозга, впервые отмеченная во время обучения, автоматически воспроизводится в последующие минуты. Это особенно заметно во время сна или отдыха в тишине, когда мы не заняты восприятием новой сенсорной информации».

Ученые разработали тест, позволяющий определить, насколько детальным оказалось новое воспоминание. В первом эксперименте приняли участие 60 добровольцев в возрасте от 18 до 31 года. Волонтерам показали 60 фотографий хорошо знакомых объектов (например, деревьев или стульев), затем их разделили на три группы. Первая в течение десяти минут отдыхала в тишине, вторая в это же время выполняла другое задание, требующее работы с изображениями, — играла в игру «найди отличия между рисунками».

Третья группа сразу приступила к следующему этапу эксперимента: волонтерам демонстрировали несколько десятков изображений, часть из которых они уже видели в первом опыте. Другие картинки в этом ряду были «обманками», похожими на первые фотографии, но с другими деталями. Добровольцам нужно было определить, какое изображение они видят — исходное или измененное. Позже остальные участники тоже прошли этот тест. Те, кто после первого задания десять минут отдыхал в тишине, смогли гораздо лучше запомнить мелкие различия в изображениях.

Долгое время считалось, что закреплять полученную информацию с помощью воспроизведения новых воспоминаний помогает только сон. Теперь данные показывают, что этот механизм работает и в состоянии бодрствования — принципиально важно только минимальное количество сенсорной информации.

Психологи планируют изучить, как отдых влияет на активность мозга во время запоминания. Для этого добровольцев, проходящих тест, обследуют методом электроэнцефалографии. Такие исследования помогут определить, какие зоны мозга вовлечены в механизм автоматического воспроизведения новых воспоминаний. Еще одну серию экспериментов ученые хотят провести с участием добровольцев старше 60 лет, чтобы узнать, как возрастные особенности влияют на процесс запоминания.