закрыть
8 мая 2018, вторник, 15:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Отошла от плиты и стала оппозиционеркой»

  • 8.05.2018, 14:52

Как «Матери-328» голодают двенадцать дней.

Дача в деревне Остров Пуховичского района. На площадке у небольшого деревянного домика стоит шатер. Под навесом, защищающим от раскаленного солнца, сидят шестеро женщин. Бледные и худые, они пьют воду. Вот уже 12 дней, с 27 апреля, женщины держат голодовку. Это – «матери-328», чьи сыновья попали в тюрьмы «за наркотики», говорится в репортаже «Белсата».

Они добиваются смягчения наказания по 328 статье Уголовного кодекса, повторное рассмотрение дела своих детей, а также личной встречи с главой государства. 2 мая, во время приема в администрации Лукашенко, женщинам было отказано во встрече с Лукашенко, но Наталья Качанова пообещала, что законопроект об уменьшении тюремных сроков «почти готов» и вскоре его начнут рассматривать в «палате представителей». Тем не менее, мать-328 не собираются прекращать голодовку, пока все их требования не будут выполнены.

Ежедневно утром к ним в Остров приезжает местный фельдшер из Пухович, чтобы измерить давление и взять анализ крови. Одну из голодающих, 64-летнюю Людмилу, затошнило желудочным соком и медики категорически запретили ей голодать дальше. Те, кто чувствует себя лучше, спят прямо во дворе, накрывшись ночью одеялами и одев несколько свитеров. Также, чтобы согреться, женщины заваривают корень одуванчика в кипятке. За 11 дней – ни куска еды. Все они потеряли за эти дни 7-8 килограммов веса.

Посреди дачного участка стоит фигурка, сделанная из старой серой одежды. На спине у «человечка» надпись –«неустановленное лицо». Как говорят матери, это и есть то самое «неустановленное лицо», что фигурирует в материалах уголовных дел.

«На судах мы слышали примерно одни и те же слова. Как в неустановленном месте, в неустановленное время какая-то группа лиц сбывала вещества … », – объясняют они. Днем 7 мая в Острове мы встретили шестерых участниц голодовки. За время, проведенное вместе, они стали настоящими подругами: поддерживают друг друга, иногда шутят, иногда вместе плачут. «Нас объединяет одна цель и это дает силы», – говорят «матери-328».

Лариса Жигарь, мать Максима, осужденного на 8 лет:

«Мой сын уже почти 6 лет отбывает наказание в колонии «Волчьи норы» в Ивацевичах. На момент задержания ему было всего 18 лет – мой младший из троих детей, любимый сын. Максим – натура творческая, мечтал и мечтает до сих пор быть модельером, заниматься модой. Когда он выйдет на свободу, то обязательно уедет за границу …

В 2012 году он нашел друзей в интернете, они вместе фотографировали, планировали устроить выставку в Польше … Однажды они пошли в поле, там нашли три куста конопли и принесли их домой, завернули в рулон обоев. Они сказали, что высушат и будут курить вдвоем с другом. Оперативники пришли с обыском по наводке. У нас четырехкомнатная квартира, я предложила показать другие комнаты, а те обыскали исключительно комнату Максима. В результате по делу проходили 4 человека, но часть «с целью сбыта» оказалось только у моего сына. Остальные фигуранты после признались, что на них оказывали давление. Все обвинение было построено просто на устных показаниях, контрольная закупка не проводилось.

Еще в изоляторе временного содержания Максима избили оперативники. Ему угрожали «пресс-домом», заставляли взять всю вину на себя. Его другу, который, согласно следствию, организовал притон, склонял несовершеннолетних к употреблению, дали 4 года, второму судья заменил третью часть 328-й статьи на первую и дал 2 года с отсрочкой. Мой, младший из компании, получил наиболее жесткий приговор – 8 лет. Я уверена, что другим снизили сроки, так как те решили вопрос с помощью денег, дали кому-то взятку».

Наталья Левхина, мать Кирилла, осужденного на 8 лет

«Я – дочь полковника милиции. Мой брат тоже пошел в милицию, но потом уволился, не выдержав психологического давления. Теперь мой сын уже более 5 лет в тюрьме. Сначала его осудили условно на 2 года, он пробыл дома три недели. Однажды к нему приехали друзья и начали звать на улицу. Он отказывался, но те звонили по десять раз и вызвали. Он в итоге согласился… Кириллу тогда было 18 лет. Из учебного заведения его хотели исключить заочно, чтобы не было «пятна на их репутации». Основной вопрос – каким образом в Беларуси при таком количестве силовиков стало возможно, что 18-летние и несовершеннолетние подростки создают организованные преступные группировки? Кто, как и когда будет останавливать наркотрафик в стране? Ведь, естественно, наши дети – не наркобароны.

За годы, что Кирилл в колонии, я и другие матери досконально изучили законодательство, научились отстаивать свои права. Пусть государственные СМИ нас причисляют к оппозиции в таком случае. Я была вынуждена отойти от плиты и стала оппозиционеркой».

Алла, мать Александра, осужденного на 14 лет:

«В истории с моим сыном свою роль сыграли высокопоставленные люди… С подросткового возраста Саша дружил с девочкой, очень ее любил, планировал жениться. Она хотела красивой свадьбы, с росписью во дворце в Петербурге, с бриллиантовыми украшения. А сын пытался заработать на все это. Он работал индивидуальным предпринимателем, делал натяжные потолки. После работы уставал настолько, что дома засыпал над тарелкой супа. Отец его девушки – полковник из Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Незадолго до свадьбы сын одолжил семье девушки 5 тысяч долларов. Возможно, это и были деньги на свадьбу. Саша пошел жить к ним, а через два месяца его задержали за распространение наркотиков, как будто он был «закладчиком». Я задаю вопрос: как отец девушки, опытный силовик, этого не замечал? А, может, он и способствовал всему, что произошло с моим сыном? Ни он, ни сама девушка не присутствовали на суде, а из свидетелей были только я да оперативники. Вскоре я увидела, как эта девушка гуляет по району с другим парнем, а в инстаграме пишет, как любит этого другого… Думаю, она прекрасно знала, что происходило с Сашей, но не предупредила меня.

Это целое поколение рожденных в 90-е, а если оно будет напрочь сидеть по тюрьмам, то какой пример получат меньшие? Я воспитывала сына достойно, с уважением к женщине, с чувством собственного достоинства. Разве неправильно я делала?»

Напомним, что в декабре 2014 года Александр Лукашенко подписал так называемый «антинаркотический декрет», предусматривающий ужесточение наказания за преступления, связанные с наркотиками. Власти утверждают, что благодаря декрету Лукашенко в Беларуси стало меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По данным Верховного суда, по наркотическим статьям в 2017 году осуждено 2942 человека (в 2016 году – 3608, в 2015-м – 3929). По информации Министерства здравоохранения, также снизилось число пациентов, поступающих в больницы с передозировкой: в 2014 году таких было 1351, в 2015 – 1068, в 2016 – 759, в 2017 – 437. В последние два года не было передозировок со смертельным исходом у несовершеннолетних и в целом среди совершеннолетних количество передозировок снизилось в два раза.

Между тем родственники осужденных и эксперты считают, что происходит показательная борьба с наркотиками, но под ударом оказались не наркоторговцы, а преимущественно те, кто употреблял легкие наркотики в мелких размерах.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич