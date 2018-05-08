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Сергей Пушков: Хочется оправдать доверие

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  • 8.05.2018, 15:15
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Сергей Пушков

И.о. главного тренера сборной Беларуси по хоккею рассказал о задачах команды.

Сергей Пушков прокомментировал перемены в тренерском штабе национальной команды после сегодняшней новости об уходе с должности Дэйва Льюиса, сообщает «Трибуна»:

«Определенные изменения в игровой процесс будут внесены. Как это заработает, будем смотреть. Я уже ощущаю изменения, которые произошли. Вон сколько журналистов вокруг собралось, например. Работа тренера – она такая. Было принято решение, хочется оправдать это доверие в оставшихся матчах турнира и выполнить задачу, которая перед нами стоит. Задача всем понятна. Мы должны сделать все, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Обычно, в таких ситуациях бывает два варианта. Иногда команда начинает играть лучше, появляется новая энергия. А иногда, наоборот, ничего не получается. Будем надеяться, что изменения, которые произошли, помогут нашей команде играть лучше в следующих матчах.

Мы с Дэйвом поговорили, он мне пожелал удачи, сказал, что все у меня получится», – сказал Пушков.

Напомним, сегодня ночью ФХБ объявила об уходе Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси. Национальная команда потерпела поражения в первых трех матчах на ЧМ-2018 с общим счетом 2:17.


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